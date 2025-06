ANDREEA ANTONESCU REVINE LA TV. CU CE POST A SEMNAT VEDETA

Andreea Antonescu revine pe micile ecrane cu forțe proaspete, după ce a petrecut o perioadă în America, împreună cu fiicele sale.

Vedeta se alătură echipei de la Antena 1, alături de Nelu Cortea, What’s Up și soția lui, Miki.

Luni, de la ora 20:30, la Antena 1, începe o nouă aventură marca Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere iar de această dată distracția se mută la Oradea, acolo unde Nea Mărin ajunge pentru prima oară. Alături de el, în această ediție, vin patru vedete gata de provocări și dornici să tragă cât mai tare pentru relaxare: Andreea Antonescu, Nelu Cortea, Whats Up și soția lui, Miki.

Nelu Cortea pornește încrezător: „Eu sper să dansăm unul din dansurile lui populare. Știu că n-ați zice, dar rup pe dansuri populare. Sigur o să ne înțelegem bine.” Entuziasmul lui se domolește însă rapid, pentru că prima trezire de care are parte este una… cu biciul!Whats Up își face o intrare spectaculoasă – îl așteaptă pe Nea Mărin cu o pereche de ochelari VR, în speranța că „realitatea virtuală” îl va ajuta să facă față mai ușor provocărilor.

Ochelarii se vor transforma rapid în motiv de discuție și pentru ceilalți participanți, iar comentariile vor face cu siguranță deliciul publicului de acasă. Andreea Antonescu, o veterană a emisiunii, revine cu forțe proaspete și e pregătită pentru orice o așteaptă, iar buna dispoziție nu întârzie să apară.

Nea Mărin dă startul acestei etape într-un loc spectaculos, Piața Centrală din Oradea. Echipa roșie, condusă de Liviu și Andrei, îi include pe Whats Up și Miki, iar echipa galbenă îi are pe Andreea Antonescu, Nelu Cortea, Rikito și Sonny. Doi câte doi, aceștia pornesc pe un traseu urban, unde trebuie să găsească obiectele scrise pe bilețele pe care le extrag, la întâmplare, dintr-un bol. Cine ajunge primul cu tot ce are pe listă este declarat câștigător. Pe lângă competiție, telespectatorii vor putea descoperi cu această ocazie și cele mai frumoase locuri din centrul orașului Oradea.

Câștigătorii vor fi răsfățați de învinși – și nu oricum! Toți ajung la Băile Felix, însă doar învingătorii se bucură de relaxare, în timp ce pierzătorii învață proceduri specifice locului – de la masaje terapeutice, la împachetări cu nămol și parafină – pe care trebuie apoi să le aplice celorlalți. Iar când unii fac baie în piscină, iar ceilalți o curăță, miza devine personală, iar dorința de victorie e tot mai mare. Ce urmează? Telespectatorii vor afla diseară, de la 20:30, la Antena 1!

