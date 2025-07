ANDREEA BĂLAN A DEZVĂLUIT PE CE ÎȘI CHELTUIE O PARTE DIN VENITURILE OBȚINUTE

Cu o carieră impresionantă ce se întinde pe parcursul a trei decenii, Andreea Bălan rămâne una dintre cele mai active și spectaculoase artiste din România. În spatele fiecărui show energic pe care îl susține se află însă o investiție serioasă, pe care artista nu se sfiește să o împărtășească fanilor săi.

Recent, Andreea le-a arătat urmăritorilor din mediul online un detaliu mai puțin cunoscut din culisele vieții sale de scenă: camera dedicată ținutelor sale și ale echipei de dansatori. Dezvăluirea vine cu o mărturisire directă: 30% din veniturile sale se duc pe costume, accesorii și întreținerea acestora.

„Dragilor, haideți să vă arăt unde se duc 30% din încasările mele. Acasă am o cameră specială pentru toate ținutele de scenă. Accesorii, fluturi, pene, hainele dansatoarelor și ale dansatorilor, ale mele. Tot ceea ce port eu pe scenă. Am foarte multe ținute cu swarovski, cu strasuri, cu pietre, foarte frumoase pentru scenă. Noi dansăm mult dans sportiv și sunt potrivite pentru acest tip de dans, salsa, samba, rock and roll. Aici sunt și hainele dansatoarelor, acestea sunt noi, au venit zilele acestea, încă au etichete pe ele. Bineînțeles că după fiecare concert, ele trebuie spălate și eu personal mă ocup de asta. Am aici cinci standere de haine, pe lângă accesorii. Cam aici se duce 30% din cât câștig”, a povestit Andreea Bălan.

În urmă cu aproximativ 20 de ani, pe când făcea parte din trupa Andre, artista a rămas fără banii obținuți din muzică. Și nu doar o dată, ci de două ori!

„La 18 ani m-am trezit fără niciun ban din perioada Andre. Și, după aceea, pentru a nu se mai întâmpla acest lucru, iar am strâns, am strâns… Problema este că, după aceea, la 20 și ceva de ani, iar am pierdut banii pe care îi strânsesem în acea perioadă, pentru un apartament care nu s-a finalizat niciodată, vreo 90.000 de euro”, a spus Andreea Bălan pentru Antena Stars, în timpul petrecerii VIVA 2025.

Ea a dezvăluit că inițial a fost și ea parte dintr-un proces foarte mare, pentru a-și recupera banii, însă până la urmă a renunțat definitiv la suma pierdută.

„Am cerut eu să ies din proces, pentru că era un proces la comun și era o taxă de timbru foarte mare. Și, la un moment dat, m-am trezit că tribunalul îmi cerea mie taxa aceea de timbru. Când se face un proces la comun, vine tribunalul sau fiscul și ia taxa de timbru de la ăla care are bani. S-au uitat la mine în cont, au văzut că eu am bani și au vrut să îmi ia mie banii. Am ieșit din proces, am zis că nu mai… Pentru că ceilalți nu și-au plătit partea lor de taxă de timbru. Suma era foarte mare, noi ceream milioane despăgubiri, eram sute de familii. Au vrut să ia banii din contul firmei mele și atunci m-am supărat și am ieșit din proces, am spus că nu mă mai interesează niciun apartament”, a mai spus Andreea Bălan.

