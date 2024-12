Andreea Bălan, primele declarații despre nunta cu Victor Cornea

Andreea Bălan a fost cerută recent în căsătorie de Victor Cornea, cel alături de care trăiește o frumoasă poveste de dragoste de peste un an de zile. Momentul emoționant a avut loc în avion, înainte de decolarea spre Laponia, destinație în care aceștia au mers alături de copiii lor.

Vedeta a venit cu declarații despre evenimentul care a avut loc la mare înălțime.

„L-am întrebat de ce a făcut așa, în avion, și a făcut-o pentru că el petrece majoritatea timpului în zboruri către turneele de tenis și, totodată, a vrut să fie mai aproape de divinitate. Mi s-a părut extrem de frumos să fie așa cu martori, cu cei 150 de pasageri, 150 de suflete care au vibrat alături de noi. A fost cea mai frumoasă cerere în căsătorie”, a ținut să spună cântăreața, potrivit Cancan.

Andreea Bălan a oferit primele detalii despre nunta cu Victor Cornea. Artista susține că evenimentul se va desfășura așa cum își dorește partenerul ei de viață.

„Îl las pe Victor să hotărască. Este hotărârea lui, decizia lui și va fi cum vrea el, pentru că pentru el e o lume nouă mass-media. Clar că are și el parte interviuri și de publicitate, pentru că este în primii 100 jucători din lume, la tenis. Dar vâltoarea în care mă aflu eu nu se compară cu nimic din sport și, de aceea, vreau să decidă el, cum se simte el confortabil. (…) Nu știu când va fi nunta. Voi afla și eu”, a spus Andreea Bălan, pentru wownews.

Andreea Bălan a fost văzută fără inelul de logodnă după ce a fost cerută în căsătorie, iar fanii s-au întrebat de ce nu îl poartă. Cântăreața a spus unde se află superba bijuterie primită de la Victor Cornea.

„Eu am degetele foarte mici și acum este la strâmtat. Acesta este inelul oferit de mama mea și o să-l înlocuiesc, o să vină în curând inelul pe măsura potrivită. Foarte greu de-a lungul anilor am găsit inele potrivite pentru mine, pentru că am mânuțe de copil”, a spus Andreea Bălan, potrivit WOWbiz.ro.

Sursa: Tabu.RO