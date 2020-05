Andreea Bălan în război cu Misty, partenera lui Keo, fostul ei iubit!

Fără să vrea, sau poate a fost sfătuită să facă acest lucru, Andreea Bălan s-a trezit din nou în mijlocul unui scandal cu Misty, actuala iubită a lui Keo, fostul ei partener. Solista de la Andre este în continuare în divorț cu actorul George Burcea, însă vedeta a reușit să stârnească multe valuri de nemulțumiri.

În urmă cu șase ani s-a despărțit de Keo cu scandal, după ce a aflat că bărbatul a avut o aventură cu Misty. Acum triunghiul Misty-Keo-Andreea Bălan s-a reactivat și a dat naștere unor situații care fac vâlvă în mediul online. Cele care se împung cu declarații sunt Misty și Andreea Bălan, căci Keo nu spune nimic. Solista de la Andre care s-a despărțit recent de actorul George Burcea, a dat câteva like-uri la postările de pe Instagram ale fostului iubit, Keo de care s-a despărțit în 2014, după 8 ani de relație. Acesta are acum o familie cu Misty (Alexandra Pavel) și au împreună o fetiță din ianuarie 2018. Like-urile Andreei Bălan la fotografiile sau filmările în

care Keo cântă la pian au fost semnalate, fiind publicate și dovezi, adică printscreen-uri. Imediat au început să apară speculații că solista ar fi interesată de fostul iubit și că prin aprecierile ei la pozele în care Keo apare singur, adică fără soție și fără copil, ar dori să transmită anumite mesaje. Am urmărit și noi fotografiile respective și am oberservat că aprecierile de la andreeabalanofficial.ro au dispărut. Semn că solista s-a retras. Însă aceste aprecieri au fost observate și de Misty, care le-a răspuns fanilor de pe instagram. “După marele divorț al anului, am fost puțîn stalker-iță, recunosc, și am observat că <<ea>> i-a dat follow și like-uri iubitului tău. Nu ți se pare deplasat din partea ei?”, a fost una din întrebările pe care Misty a primit-o. “Neața, dragilor. Bună, Andra. Am primit aseară întrebările de la tine însă le-am lăsat pentru astăzi pentru că era destul de târziu.

Îmi cer scuze pentru întârziere, dar a trebuit să mă opresc și să întrerup pentru Arya (fetița ei) care voia să pape. Andra, cred că universul nu vrea că eu să răspund la această întrebare pentru că nu găsesc timp, Arya mă solicită foarte tare. Am intrat și eu pe pagină lui Keo să văd despre ce vorbeșți și într-adevăr există niște like-uri recente pentru că acele postări sunt recente, chiar din această perioadă de carantină. Însă, dacă sunteți puțîn atenți, există niște like-uri doar la acele postări în care Keo cântă la pian. Nu există like-uri la o postare cu Keo și Arya sau la o postare cu noi trei. Așadar, putem interpreta și, bineînțeles, necunoscând scopul sau intențiile pentru care clar a ținut neapărat să-și facă simțită, cunoscută prezența pe pagina lui Keo prin acele like-uri, strict la acele postări în care Keo cântă, foarte frumos ca întotdeauna, la pian, putem deci interpreta că îl reapreciază că artist“, a răspuns Misty pe instastory.

Alte declaratii de la Misty despre Andreea

“Nu mă deranjează deloc. Keo este un artist foarte talentat și foarte apreciat de o țară întreagă și vă invit și pe voi să urmăriți acele filmulețe cu Keo interpretând la pian. Îmi pare rău pe de o parte că v-am răspuns la aceste întrebări pentru că nu fac altceva decât să alimentez ceea ce va urma să apăra în presă din cauza sau datorită acestor like-uri pe care voi le-ați observat și de care m-ați informat pentru că habar nu aveam, iar eu greșesc foarte mult răspunzându-vă vouă acum la aceste întrebări. De cele mai multe ori, tăcerea este de aur și așa am procedat întotdeauna pentru liniștea familiei mele, pentru mine, pentru fericirea mea. Dar pe de altă parte, pe undeva… cred că simțeam nevoia. De asemenea, și eu, uneori, din diferite motive, fie din curiozitate, plictiseală, din plăcere, admirație, apreciere, urmăresc anumite pagini, da? …dar o fac din umbră. Nu simt nevoia să-mi fac cunoscută și simțită prezența pe acele pagini tocmai pentru că știu că voi crea astfel de discuții pe subiecte controversate și de titluri senzaționale în presă care, cu siguranță, vor urma să apară”, a conchis Misty.

Andreea Bălan nu s-a lăsat și a dat o declarație pe instastory!

Cântăreața a făcut o referire pe Instagram la această situație, fiind destul de ironică și a trimis câteva săgeți spre Misty. „Vreau să dezmint ceva ce a apărut astăzi în presă, cum că eu aș vrea să mă împac cu un fost iubit. Nu, nu vreau să să mă împac cu nimeni din trecutul meu. Odată ce un capitol este încheiat, este bine încheiat și nu mă reîntorc acolo. Nu mai am sentimente pentru nimeni din trecutul meu, dar asta nu înseamnă că nu pot să apreciez o reprezentație muzicală, dacă îmi place, pentru că sunt artist. Iar persoanelor care vor să își facă reclamă pe spatele meu, le sfătuiesc să tacă și să rămână în anonimat, că un like nu a omorât pe nimeni. Să nu mai fie geloase și să își vadă de viețile lor. Deci nu vreau să mă împac cu nimeni. Să stea liniștită acolo”, a spus Andreea pe Insta – story.