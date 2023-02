Andreea Esca a spus-o clar! De ce nu vrea ca fiica sa, Alexia Eram, să se căsătorească cu Mario Fresh

Andreea Esca nu e încă pregătită pentru momentul în care Alexia Eram o anunță că a decis să se căsătorească cu iubitul ei, Mario Fresh.

Vedeta nu prea vrea să audă de acum că cei doi se grăbesc să facă pasul cel mare. În opinia prezentatoarei, este prea devreme pentru o căsătorie.

Alexia Eram are 22 de ani, iar Mario Fresh are 23 de ani. Se înțeleg foarte bine, însă, așa cum se întâmplă în orice relație, au și momente când se mai ceartă. Sunt împreună din adolescență, de când fiica Andreei Esca avea 14 ani, au crescut împreună și au trecut prin multe experiențe.

Andreea Esca l-a plăcut mereu pe alesul fiicei sale, Mario Fresh, dar crede în continuare că sunt prea tineri ca să se gândească iar la căsătorie.

„Cel mai important lucru pe care ți-l dorești pentru copiii tăi e să fie fericiți. Atâta timp cât ei sunt fericiți ești și tu fericită. În cazul lor, ideea de căsătorie și de copii mi se pare foarte forțată, la 20 de ani. Pe mine dacă m-ar întreba cineva la vârsta lor de căsnicie și de copii, chiar m-aș plictisi și cu siguranță deja s-au plictisit și ei”, a declarat Andreea Esca, pentru Click!, dezvăluind că fiica ei nu are niciun gând de măritiș, deocamdată, cu Mario Fresh.

Deși e foarte sigură pe relația ei, și Alexia Eram a spus recent că nu e momentul potrivit să facă acum pasul cel mare.

„Nu mă deranjează neapărat. Poate e normal să fiu întrebată. Dar am 22 de ani, nu știu de ce sunt întrebată. Dar, evident că sunt foarte multe titluri care mă afectează, dar până la urmă acesta este jobul, așa că nu trebuie să bagi în seamă și cam atât. Am 22 de ani, repet. Evident că fiecare face ce vrea, puteți să vă căsătoriți la 22 de ani și să faceți copii, dar eu simt că mai vreau să copilăresc. Evident că Mario gândește la fel, că dacă am avea alte percepții nu am mai fi împreună”, a spus Alexia, pentru wowbiz.ro.