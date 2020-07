Andreea Raicu a împlinit 43 de ani! Care e secretul frumuseții ei și cum arăta la debut

Nu știm dacă va vine să credeți dar fostul model și vedetă de televiziune a împlinit pe 18 iulie frumoasa vârstă de 43 de ani. Însă Andreea Raicu nici nu-i arată, pentru că este o fire sportivă și se întreține foarte bine având activitate și are grijă ce mănâncă.

Puțini își mai amintesc că în 1995 a câștigat locul I la finala națională de la Elite Model Look. De asemenea, Andreea Raicu a câștigat premiul Best Elegance la finală internațională a Elite Model Look de la Seul. Acesta a fost primul premiu câștigat de o româncă la o competiție internațională de gen. Pentru că arată bine toată lumea ar vrea să știe care este secretul siluetei Andreei Raicu. Deși este o persoană foarte ocupată, vedeta își face timp să meargă și la sală. “Îmi place să fac mișcare, așa încât mă străduiesc să ajung în fiecare zi la sala de sport. Dacă nu am timp și de exerciții mai complexe, alerg un pic, cât să fiu în formă.” Andreea și-a descoperit și pasiunea pentru Tae Bo, o formă de antrenament aerobic care își are rădăcinile în kickboxing. În ultima vreme merge și la bazin, iar la toate acestea se mai adaugă și un regim de viață sănătos, cu o dietă foarte atent supravegheată. “Mersul la sala mă face să mă relaxez și, pentru că reușec să mă detașez de tot ce mă înconjoară, obțîn o formă fizică bună și o stare psihică excelentă”.

Marea pasiune a Andreei sunt călătoriile și ori de câte ori are ocazia nu ezită să evadeze prin natură. “Este minunat să poți vizită locuri noi, să poți descoperi culturi noi, diferite de cea din care provii, dar mai ales să poți să te bucuri, din când în când, de anonimat.” Îi place să fie veșnic bronzată. Preferă să se bronzeze la soare, pe malul marii, dar dacă nu poate avea un bronz natural, merge la solar sau folosește creme speciale. Andreea consideră că cea mai mare realizare a să este faptul că a dovedit tuturor că nu este numai un chip frumos, ci că se poate descurca foarte bine oriunde in presă, radio sau televiziune. Însă de ceva vreme s-a retras din televiziune și nu mai face nimic după ce ani de zile a prezentat mai multe emisiuni.