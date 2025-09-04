ANGELA GHEORGHIU, TOTAL DEZAMĂGITĂ! CONCERTUL ANIVERSARE DE LA ARENELE ROMANE, ANULAT DIN „LIPSĂ DE INTERES”

Angela Gheorghiu ar fi urmat să susțină duminică, 7 septembrie 2025, de ziua sa de naștere, un concert la Arenele Romane.

Însă, interesul scăzut din partea publicului și numărul mic de bilete vândute au dus la anularea evenimentului. Organizatorii concertului aniversar „Angela Gheorghiu – 35 de ani de excelență” de la Arenele Romane au făcut anunțul miercuri, 3 septembrie, cu doar câteva zile înainte de eveniment.

„Concertul aniversar „Angela Gheorghiu – 35 de ani de excelență”, ce ar fi trebuit să se desfășoare pe 7 septembrie 2025, la Arenele Romane din București, a fost anulat.”, se arată în anunț.

Cei implicați în organizare au susținut că a existat un interes scăzut din partea publicului, dar și din partea vânzărilor de bilete care nu au reușit să atingă nivelul optim pentru desfășurarea unui eveniment „de o asemenea amploare”. Organizatorii au mai spus că au făcut eforturi imense pentru a reprograma concertul aniversar. Din nefericire, evenimentul a fost anulat, iar responsabilii și-au cerut scuze pentru neplăcerile cauzate.

Toți cei care au achiziționat bilete pentru acest eveniment vor primi banii înapoi prin intermediul agenției iabilet.ro.

„Din păcate, în ultimă instanță, organizatorii au fost nevoiți să ia această decizie dificilă și adresează scuze pentru neplăcerile cauzate, tuturor persoanelor care au achiziționat bilete, și îi asigură de faptul că restituirea contravalorii se va face prin intermediul agenției de ticketing Iabilet.ro.”.

Cei care au cumpărat bilete trebuie să știe că organizatorii pun la dispoziție și opțiunea de preschimbare, care este gratuită. Astfel, biletele pentru concertul anulat pot fi înlocuite cu bilete la spectacolul tenorului Jonas Kaufmann, ce va avea loc pe data de 11 decembrie 2025, la Sala Palatului.

Biletele la acest concert au un preț mai ridicat, dar organizatorii au anunțat că vor suporta diferența de cost. Cei interesați vor primi bilete la o categorie similară și au și posibilitatea de a-și alege locul în sală.

Doritorii sunt rugați să trimită un e-mail cu cererea de preschimbare către agenția eminentă a biletelor, iabilet.ro.

În același timp, organizatorii au transmis că dacă publicul dorește restituirea banilor, toate biletele cumpărate vor fi rambursate. Pentru a iniția procesul de restituire, cei interesați trebuie să transmită o cerere pe adresa de e-mail a agenției de bilete, iar suma va fi returnată în 30 de zile de la primirea cererii.

Echipa artistei Angela Gheorghiu a transmis un mesaj pe pagina de Facebook a artistei.

„Doamna Gheorghiu este profund întristată că nu va putea concerta de ziua ei de naștere, pentru publicul minunat din țara sa natală și pentru cei care călătoresc special din străinătate pentru a o asculta și îi sfătuiește pe toți cei care au achiziționat bilete pentru acest concert să solicite rambursarea banilor de la organizatori.”, a transmis echipa celebrei artiste.

