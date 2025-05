ANGELA RUSU, DIAGNOSTICATĂ CU CANCER. CE I-AU TRANSMIS MEDICII

Angela Rusu a fost diagnosticată cu cancer anul trecut, în urma unui control de rutină. Artista a mers la medic, pentru a face analizele uzuale, când a primit o veste dură.

Artista a vorbit recent despre lupta pe care o duce cu boala nemiloasă. Doctorii au decis să îi facă și o ecografie și au descoperit o tumoare de dimensiuni mari.

După ce medicii au descoperit cancerul, au decis să intervină imediat, deoarece problema era atât de gravă, încât nu mai putea suferi nicio amânare. După ce medicii au concluzionat că, în proporție de 90%, tumoare este una melignă, i-au recomandat să se opereze cât mai repede posibil.

Cu toate acestea, a decis să continue proiectele profesionale și a continuat să cânte la evenimentele pe care le avea programate, deși nu se afla într-o situație deloc bună.

​„Anul trecut a fost greu pentru mine. Un an de cumpănă pot să spun. Cel mai greu an din viața mea și am ales să merg doar la evenimente, să-mi onorez contractele pe care le aveam (…)

La cancerul la ovare, mi-au spus că s-ar putea să am și mi-au sugerat să îmi scoată uterul și ovarele, pentru că am avut fibroame patru ani la rând. Mi-a spus că e o tumoare mare și că la mine nu e cazul să mai amân, că este vorba de zile.

M-am dus, mi-am făcut analizele. Tot atunci mi-au făcut și un ecograf și la ecograf au văzut tumoarea. Eu am mers să-mi fac analizele de rutină. Doctorița mi-a spus că aveam o tumoare foarte mare și mi-a zis că nu mai pot amâna. Așa am aflat. Medicul mi-a spus să nu mai fac alte analize, pentru că e sigur 90% că este cancer”, a povestit aceasta, în cadrul unei emisiuni online.

La scurt timp după vestea dură primită din partea medicilor, Angela Rusu a intrat în sala de operație. În prezent, aceasta se simte bine și susține că ce a ajutat-o extrem de mult a fost atitudinea pozitivă și încrederea în Dumnezeu.

Sursa: Tabu.RO