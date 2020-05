Aniversare specială în familia Andreei Bănică

Îndrăgită solistă și soțul ei, Lucian Mitrea, au parte azi, 7 mai, de o mare sărbătoare în familie și a ținut să le spună și prietenior lor de pe rețelele de socialzaire despre ce este vorba. Andreea Bănică este fericta pentru că are doi copii frumoși, iar fiica ei Sofia își sărbătorește aztazi ziua de naștere.

“Sofia împlinește astăzi 11 ani! Cred că orice mama are același sentiment… Că timpul se dilată când vine vorba de copiii tăi. Parcă ieri era bebeluș, ai clipit puțîn și, paaac, ai lângă ține o domnișoară în toată regula. Ne-am dorit-o mult pe Sofia, aveam niște vecini care aveau o fetiță absolut adorabilă și care ne-au impulsionat cumva și pe noi, după ce ei s-au chinuit 7 ani să aibă un copil. Aveam 30 de ani pe atunci și am rămas însărcinată la două luni după ce ne-am decis că vrem un copil. Am aflat vestea cea mare când am plecat în vacanță în Bali și, când i-am spus lui Lucian, am crezut că o să leșine de fericire. Acum leșînă in fiecare zi când își vede comoară, pe Sofia Maria, fetița lui tata, iar eu sunt cea mai mândră de ea și de personalitatea pe care o are. La mulți ani, prințesa noastră! 🎂 Te iubim până la cer și înapoi! Avuduuuuu”, a scris Andreea Bănică pe profilul ei de instagram.

Cum a făcut Andreea Bănică să slăbească în plină pandemie

Îndrăgita solistă și-a petrecut ultimele două luni în familie, alături de soțul ei și cei doi copii ai lor. Vedeta a avut nu numai grijă de cei din familia ei dar și-a acordat destul timp și pentru ea, făcând sport, aranjându-se și ținând diverse diete pe care le-a ținut și le ține și chiar dau rezultate vizibile. Astfel că fermecătoarea interpretă face destule eforturi în plină pandemie, pe acasă unde are grijă de copiii ei și se joacă cu ei printre sesiuni de gătit sau de făcut curat. Andreea a făcut destul sport în casă și curte și a povestit internauților prieteni de pe rețelele de socializare că s-a schimbat mult în ultima vreme. “Sexy mama, am terminat cu sarmaua! V-am zis că m-am pus pe treaba și las și aici ce am povestit ieri pe story: am slăbit 2 kg după Paște cu alimentație sănătoasă, mers pe jos în pas alert prin cartier seara și ceaiul veroslim. Efectele și gustul se mențîn și după răcire, iar sticlă cu infuzor este extrem de practică, mă ajută să prepar ceaiul oriunde și să îl țîn după mine toată ziua și asta mi se pare super cool! La voi ce funcționează?”, a scris Andreea Bănică pe pagină ei de socializare.