ANTONIA A FOST OPERATĂ ÎN MARE SECRET. CE A PĂȚIT ARTISTA

Antonia a fost operată, în mare secret, în urmă cu scurt timp. Artista a dat vestea pe contul său de Instagram, prin intermediul unei postări.

Vedeta a recunoscut că nu trece printr-o perioadă prea bună și, deși a refuzat să vorbească prea mult despre acest lucru, a promis că va reveni cu mai multe detalii, dar nu a precizat când.

După câteva zile în care nu a fost activă în mediul online, Antonia, în vârstă de 36 de ani, a revenit cu un mesaj în care a mărturisit că a fost operată și îi este foarte dor de concertele sale. Interpreta nu a dat detalii despre intervenție, însă a ținut să precizeze că va reveni cu o explicație imediat ce își va reveni.

​„Îmi este atât de dor de scenă! A trebuit să fiu operată, dar mă voi întoarce curând! Vă voi povesti când voi fi pregătită. Până atunci, nu vă trimit decât iubire!”, a fost mesajul postat de logodnica lui Alex Velea.

În urmă cu ceva timp, Antonia și Alex Velea au vorbit despre posibilitatea de a-și mări familia. Artista a recunoscut că și-ar mai fi dorit o fetiță, dar, din cauza unor probleme de sănătate pe care le are, nu mai are voie să rămână însărcinată.

Alex Velea a mărturisit și el că o sarcină ar pune în pericol atât starea de sănătate a Antoniei, cât și pe cea a fătului, motiv pentru care, au decis să țină cont de sfaturile medicilor.

​„Dacă îmi doresc să am și o fată? Dar eu nu mai pot să fac copii. Nu mai am voie. Dar, dacă puteam…Există Maya. Nu mi-a trecut prin minte că îmi lipsește o fetiță. Sunt fericită așa, în formula asta, dar am mai vorbit de copii. Eu mi-aș dori să-mi fac copii, aș mai face unul”, a spus Antonia, în cadrul unei emisiuni online.

