ANTONIA A RĂBUFNIT DUPĂ CE A FOST ACUZATĂ DE O ALTĂ INTERVENȚIE ESTETICĂ

Antonia a răbufnit pe rețelele sociale după ce a fost acuzată că ar fi apelat la o altă intervenție estetică.

Totul a pornit de la o fotografie publicată recent pe Instagram, în care Antonia zâmbea larg. Imaginea a atras imediat atenția internauților, care au comentat că artista ar purta fațete dentare. În loc să ignore valul de mesaje, iubita lui Alex Velea a ales să reacționeze public, cu o replică tăioasă și extrem de sinceră.

„Pentru a suta oară, nu am fațete! Mi-ați trimis o mulțime de răspunsuri la story-ul anterior întrebându-mă dacă dinții mei sunt falși, că sunteți confuzi. Ați făcut aceeași chestie acum ceva timp, acuzând că părul meu REAL ar avea extensii și ați mai sous că buzele mele sunt false. Să nu mă înțelegeți greșit. Nu am nimic împotriva acestor lucruri, dar, serios, o fată nu poate fi naturală? Singurele părți false la mine sunt sânii și liposucția (Am încercat și filtrele pentru posterior și au ieșit extrem de prost. Nu recomand!). De vreme ce ați fost atât de curioși despre treburile mele. Fața mea este una dintre binecuvântările mele de la Dumnezeu! Punct!”, a spus Antonia.

Artista a mai adăugat că nu are nimic împotriva celor care aleg să își facă modificări estetice. De altfel, fanii au apreciat transparența ei și curajul de a vorbi sincer despre presiunea frumuseții în industria muzicală.

De-a lungul timpului, Antonia a fost adesea acuzată că și-ar fi schimbat aspectul prin diverse proceduri estetice. De data aceasta, însă, vedeta a decis să clarifice totul și chiar să facă o mărturisire surprinzătoare: a recunoscut singură că a apelat la câteva intervenții, dar nu la cele despre care se tot speculează.

Sursa: Tabu.RO