Antrenamentul în 9 pași care îndepărtează grăsimea facială și combate ridurile

Dacă aveți bărbie dublă, obraji proeminenți sau riduri în jurul ochilor, nu este nevoie să vă grăbiți spre chirurgia plastică – yoga pentru față vă poate ajuta să scăpați de ele. Spre deosebire de procedurile cosmetice și injecțiile, exercițiile faciale acționează ca un toner ușor, dar eficient, care îmbunătățește circulația, vă întărește mușchii și produce rezultate de lungă durată.

Încercați acest plan de antrenament în 9 pași care vă va ajuta să vă sculptați fața și să neteziți ridurile fine. Înainte de un antrenament, spălați-vă fața și mâinile. Apoi aplicați cremă hidratantă pentru a face mișcările mai fine. Cel mai bun moment al zilei pentru a practica yoga pentru față cu efect antirid este dimineața. Acest lucru vă va ajuta să vă treziți și să tonificați mușchii și să reduceți umflăturile.

În timpul fiecărui exercițiu, respirați pe nas, dacă nu se specifică altfel. Pentru a vedea rezultatele, ar trebui să practicați această rutină de yoga pentru față 30 de minute pe zi timp de cel puțin 20 de săptămâni.

Sculptați-vă linia maxilarului.

Așezați palmele pe ambele părți ale bărbiei de-a lungul liniei maxilarului. Ținând capul drept, împingeți ușor bărbia în sus, creând rezistență în mușchii gâtului. Țineți câteva secunde, apoi eliberați. Repetați de 10-15 ori.

Îmbunătățiți circulația sângelui.

Așezați palmele pe tâmple și închideți ochii. Trageți ușor pielea frunții în lateral. Scoateți limba pe cât de mult posibil. Respirați încet, inspirați prin nas și expirați prin gură. Durata: 30 de secunde.

Întăriți-vă obrajii.

Așezați cele 3 degete mijlocii ale mâinii drepte pe gură. Puneți palma mâinii stângi pe obrazul stâng. Respirați adânc prin nas, apoi răsuflați aer în obraji, ținând în același timp gura închisă. Apăsați ușor obrazul stâng cu mâna. Țineți câteva secunde, apoi eliberați. Repetați de 10-12 ori pe fiecare parte.

Relaxați-vă mușchii ochilor.

Așezați degetele deasupra și sub ochi, formând un „V”. Ochii trebuie să se afle între degetele mijlocii și inelare, degetele mijlocii să se așeze chiar pe sprâncene, iar degetele mari să fie așezate în părul din spatele urechilor. Întindeți ușor pielea din jurul ochilor, în sus și în jos, ridicând sprâncenele și coborând oasele maxilarului cu degetele. Durata: 30 de secunde.

Trageți de nas.

Strângeți palmele sub formă de pumn și plasați-i deasupra buzei superioare, astfel încât degetele arătătoare să fie chiar sub nări. Trageți ușor pielea de sub nas în jos. Durata: 30 de secunde.

Scăpați de ridurile din jurul gurii.

Așezați palmele pe obraji cu degetele îndreptate în spate. Deschideți gura și puneți vârful limbii pe palat. Întindeți ușor pielea din jurul nasului în lateral, împingând limba spre palat. Durata: 30-40 secunde.

Strângeți bărbia.

Așezați degetele arătător și mijlociu pe pomeți. Deschideți ușor gura și aduceți buza inferioară spre interior, spre dinți. Nu schimbați poziția buzei inferioare, încercați să zâmbiți cât mai larg posibil. Durata: 30 de secunde.

Reduceți ridurile de pe frunte.

Așezați palmele pe tâmple și trageți pielea de pe frunte spre linia scalpului. Durata: 20-30 de secunde.

Preveniți căderea pleoapelor.

Așezați vârfurile celor 3 degete din interior pe sprâncene și închideți ochii. Împingeți sprâncenele în sus până când simțiți o întindere în zona de deasupra pleoapelor. Durata: 20-30 de secunde.