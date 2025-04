Anunțul făcut de Nicolle Fota, iubita lui Cătălin Botezatu, despre căsătoria cu designerul de modă

Cătălin Botezatu demonstrează că pentru el vârsta este doar un număr, astfel că nu are nicio probleme să se afișeze cu femei tinere. Astfel că diferența de 40 de ani dintre el și iubita sa, Nicolle Fota, nu se simte.

Creatorul de modă în vârstă de 58 de ani se gândește deja la căsătorie cu tânăra care abia a ajuns la vârsta majoratului.

În ciuda diferenței de vârstă dintre ei, Nicolle Fota nu și-a ascuns relația și le-a spus părinților ei că se iubește cu celebrul designer, asta înainte ca totul să apară în presă.

Zilele acestea, în timp ce lumea se întreba alături de cine a petrecut Paștele tânăra Nicolle Fota, deoarece nu apare în pozele postate de Cătălin Botezatu în mediul online, modelul afirma la Antena Stars că se gândește la nuntă, așa cum orice femeie visează.

„Nu se știe niciodată când va veni momentul. Cu siguranță va fi momentul oportun pentru așa ceva, pentru că nu se grăbește nimeni. Eu prefer să fiu pe standard cu rochia de mireasă, ceva mai spectaculos. Bineînțeles că ne gândim ca toate fetele, toate se gândesc la așa ceva. Nu neapărat prințesă, ceva foarte elegant. M-am gândit și la simplist, dar în același timp și ceva mai extravagant”, a spus Nicolle Fota la Știrile Antena Stars.

Iubita lui Cătălin Botezatu a afirmat că în trecut a avut prezentări de modă pentru celebrul designer, dar, pentru că avea 16 ani și era minoră, nu se gândea că ar putea avea o relație cu el. „Am avut multe prezentări prin țară, dar nu s-a înfiripat nimic la vârsta aia. Cum să mă gândesc la vârsta aia la așa ceva, la o relație cu el? Eram obișnuită cu el și cumva lumea îl percepe total diferit. Cătălin Botezatu este un om foarte bun, este cel mai bun om pe care l-am întâlnit. Ce am găsit în el nu am găsit în toți băieții cu care am interacționat”, a mai spus Nicolle Fota.

Sursa: Tabu.RO