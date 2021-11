Anunţul incredibil făcut de Anamaria Prodan, în plin scandal de divorţ cu Laureţiu Reghecampf

Anamaria Prodan și Laurențiu Reghecampf se află în plin scandal de divorț, după ce acesta din urmă a anunţat oficial că vrea să se despartă de soția sa. Mai mult, Reghe şi-a oficializat relația cu Corina Caciuc, cea despre care se spune că ar fi și însărcinată.

Impresara a oferit în amplu interviu în care a vorbit și despre soțul său. Vedeta a oferit un răspuns sincer atunci când a fost întrebată dacă îl mai iubește pe Laurențiu Reghecampf.

„Da! Nu are legătură iubirea cu asta”, a spus Anamaria Prodan, care a fost întrebată și dacă soțul său ar mai avea o șansă să se reabiliteze. „Habar nu am. În mine este o luptă cumplită, mintea mea refuză să se uite către bărbatul Laurențiu Reghecampf de astăzi pentru că eu, în mintea mea, am avut un Laurențiu Reghecampf ca bărbat incredibil, un familist perfect, un tată perfect, un Soare! Nu știu”, a mai spus ea într-un interviu acordat fanatik.ro.

Nu mai există cale de împăcare

Anamaria Prodan e convinsă că Laurențiu Reghecampf nu se va mai întoarce la familia sa. „El nu va mai veni, pentru că știe că a greșit impardonabil. El știe că noi, familia, l-am iertat de foarte multe ori. Și i-am explicat că nu este bine, și i-am explicat că atât de greu ne-a fost să ajungem aici. Și i-am explicat cât de greu mi-a fost să mă lupt cu un om ca Pițurcă, care îl făcea bețiv, cu un Gigi Becali care spune că a furat banii familiei și a făcut business-uri altor domnișoare de genul acesta, din oraș”, a mai spus vedeta.

Anamaria Prodan a avut un mesaj dur pentru Laurenţiu Reghecampf. „Este o poveste unde avocații se voi uita foarte atent, este o poveste urâtă, care nu are de-a face cu numele Anamaria Prodan sau cu numele copiilor mei și nu vreau vreodată să cobor în această mocirlă ordinară. Este o poveste nedemnă pentru Laurențiu Reghecampf iar, dacă a făcut așa ceva, Dumnezeu va avea grijă! Știi ce se întâmplă cu trădătorii! Pentru mine capul plecat sabia îl taie primul”, a mai spus aceasta.