Premiera primei creații colective AREAL, În căutarea corpului pierdut, a avut loc în data de 3 noiembrie 2021 la Centrul de Cultură George Apostu din Bacău, unde AREAL a beneficiat de o rezidență artistică toamna aceasta, iar pe 6 și 7 noiembrie va avea premiera la AREAL | spațiu pentru dezvoltare coregrafică, București.

Pe 14 noiembrie, AREAL va lansa și versiunea filmică a spectacolului pe platforma Vimeo. Spectacolul este realizat în cadrul programului „AREAL coregrafic”, proiect co-finanțat de Administrația Fondului Cultural Național, în parteneriat cu Goethe-Institut București și Centrul de Cultură George Apostu.

Artiștii AREAL – coregrafii Alexandra Bălășoiu, Cristina Lilienfeld, Cosmin Manolescu și Valentina De Piante – au povestit ce a însemnat procesul de creație.

„Spectacolul În căutarea corpului pierdut subliniază procesul de construcție a unui nou corp colectiv pe timp de pandemie. După doi ani de restricții și reinventare a relațiilor sociale, avem nevoie mai mult ca oricând de contact uman, de spectacol și de dans și credem că este important să găsim noi moduri de-a continua să existăm. În rezidența de la Bacău, am plecat într-un drum catharctic pornind de la un corp-arhivă labirintic și schimbările de stări, fizicalitate și emoții.

Ne-am amintit că văzul și cuvântul sunt doar fragmente fragile de adevăr, iluzii ale unor cunoașteri temporare. La început, fiecare a condus câte o sesiune de repetiții, am intrat în contact cu practicile celuilalt, am improvizat, ne-am pus întrebări și am devenit sculpturi. Privindu-i pe ceilalți, am asimilat inconștient partiturile lor. Am generat astfel mult foarte mult material coregrafic bun acum în proces de coagulare. Prin această „străfulgerare de propuneri”, ne-am întâlnit cu un corp-haiku plin de întrebări, care-și cântă viața moartă în fiecare clipă.

Am dansat la răsărit, am practicat butoh noaptea printre sculpturi și am dansat cu harta semnelor vizibile/ invizibile din noi. Fiecare corp înseamnă mai multe corpuri și povești cristalizate deodată în structuri discontinue. Așa va arăta spectacolul nostru: precum cristalele și coralii care-și strigă viitorul. Dacă pandemia a subliniat posibilitatea de a pune frână pentru o clipă, asta vrem și noi să aducem În căutarea corpului pierdut: locul de frână, de reflecție onestă, în care potențialul refulat găsește mediul bun pentru a se reactiva. În cadrul noii producții AREAL, sculptăm prezentul și îi invităm pe oameni să vină alături de noi.”