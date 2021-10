Arsenie de la O-zone se însoară. Cum arată viitoarea lui soție

Bat clopote de nuntă pentru Arsenie Todiraș, fostul component al trupei de succes O-zone. Artistul a declarat recent că este pregătit să se însoare cu iubita rusoaică după o relație de opt ani.

Arsenie a dat câteva detalii interesante despre viața amoroasă într-un interviu la un post de televiziune. Acesta a mărturisit că este pregătit să facă pasul cel mare alături de iubita sa, pe care a cunoscut-o în Rusia.

„Suntem împreună de 8 ani, încă de când am plecat eu în Rusia. Acolo ne-am întâlnit și ne-am îndrăgostit. Încă nu am cerut-o în căsătorie, dar urmează. O să fie ceva frumos, dar nu vreau să dezvălui unde va fi. Poate să fie în Grecia sau în altă locație. Nu am cumpărat inelul, sunt câteva variante. Am o cunoștință care mi-a spus ca o să mă ajute la alegerea inelului.”, a mărturisit cântărețul de 38 de ani.

Mianna este o brunetă focoasă de 22 de ani, cu care artistul se mândrește ori de câte ori are ocazia pe pagina lui oficială de Instagram. Acesta postează imagini de la evenimente, concerte, dar și capturi din viața personală.







Arsenie a mărturisit că motivul real pentru care nu a cerut-o de soție pe iubita sa este programul încărcat al amândurora care nu le-a permis să organizeze o ceremonie oficială.

„Noi suntem ca și căsătoriți, lucram mult împreună, mergem la concerte și nu am avut timp sa ne ocupam de asta, dar acum a venit timpul. Iubita mea este plecată acum în Moscova pentru a-și face viză ca să putem merge la concert în Germania.Abia aștept sa ma întorc în Rusia, însă acum situația pandemică nu ne permite acest lucru.”, a mai spus artistul.

De când s-a destrămat trupa O-Zone, Dan Bălan este singurul membru care a păstrat legătura cu România. Arsenie Todiraș a rămas și el în showbiz, însă se concentrează pe piață muzicală din Rusia. Artistul, care acum este cunoscut sub numele de “Arsenium”, scoate piesă după piesă.