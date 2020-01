Astronauta Christina Koch tocmai a stabilit un nou record pentru cel mai îndelungat zbor în spațiu

Christina Koch a stabilit un nou record pentru cel mai îndelungat zbor în spațiu realizat de o femeie în cadrul unei singure misiuni. Ea a petrecut 289 de zile la bordul Stației Spațiale Internaționale.

Astfel, Koch a depăşit cu o zi precedentul record, stabilit de o altă astronaută americană, Peggy Whitson. „Recordurile sunt făcute să fie sparte”, i-a transmis Whitson pe Twitter. „E un semn de progres!”

În 2019, inginerul american a înregistrat nu mai puțin de două recorduri: primul, alături de prietena și colega sa Jessica Meir, pentru o plimbare spațială realizată de două femei, iar al doilea, cu doar câteva zile înainte de noul an, pentru cel mai lung zbor spațial realizat de o femeie.

Într-un interviu acordat pentru postul CBS, Christina Koch și-a arătat recunoștința față de predecesorul ei, care, în urmă cu mai bine de cinci ani, a participat la primul antrenament al ei.

„Peggy este eroina mea, care a fost, de asemenea, destul de amabilă să mă îndrume de-a lungul anilor”, a spus ea în interviu.

Five and a half years ago, @AstroPeggy took time to attend my first ever spacewalk training run as a mentor. It is beyond an honor to follow in her footsteps today. I can’t wait to pay it forward to the next explorers and watch them fly even higher. pic.twitter.com/jcrsWFp2D3

— Christina H Koch (@Astro_Christina) December 30, 2019