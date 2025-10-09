AURELIAN PĂVĂLESCU EXPLODEAZĂ: NICUȘOR DAN, ACUZAT CĂ A PREZENTAT UN RAPORT „CONTRAFĂCUT” LA COPENHAGA

Aurelian Păvălescu lansează acuzații dure la adresa președintelui Nicușor Dan, pe care îl acuză că ar fi prezentat la Copenhaga un raport „contrafăcut”, realizat cu sprijinul Parchetului General. El susține că documentul ar fi „o manipulare gravă”, construită pe concepte fără temei legal, precum „războiul hibrid”.

“Procurorul general și-a depășit competențele legale. Procurorii și procurorul general pun în aplicare Codul Penal. Războiul hibrid este un concept militar. Acești procurori și-au încălcat atribuțiile. Războiul hibrid nu este o infracțiune. Este descris pe larg în toată această analiză. În Raport este vorba despre o contrafacere, este vorba despre o manipulare cu încălcarea gravă a legii”, a spus Păvălescu.

Acesta a invocat și prevederi constituționale. “Avem art 23, alineat 12 din Constituție, avem articolele 1 și 2 din Codul de procedură și Codul penal care spun – procurorii cu ce se ocupă: cu infracțiuni care sunt prevăzute de legea penală. Ei nu au competența să vorbească despre războiul hibrid care este, încă odată, un concept militar, care nici măcar nu are o definiție precisă”, a mai adăugat.

Păvălescu a mers și mai departe cu acuzațiile. “Este vorba despre o înțelegere dovedită în raport între Nicușor Dan și Parchet pentru ca Parchetul să producă acest narativ. Lucrurile sunt foarte grave. S-a făcut o acuzație împotriva Rusiei ca fiind actorul care a distorsionat alegerile – procurorul putea să spună numai în condițiile în care identifica oficialii ruși care au făcut asta și îi punea sub acuzare potrivit unui text din Codul Penal. Asistăm la o butaforie”, a declarat Aurelian Păvălescu, la Realitatea PLUS.