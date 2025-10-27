AURELIAN TEMIȘAN NU MAI ARE VOIE SĂ MAI APARĂ LA TV ALĂTURI DE ANDREEA BĂLAN

Aurelian Temișan își încheie colaborarea cu TVR după finala emisiunii „Vedeta familiei”. Artistul are interdicție din partea Antenei 1 să mai participe la proiecte ale postului public, fiind implicat într-un nou format al trustului Intact.

În aceeași situație se află și colega sa de juriu, Crina Mardare.

Proiectul „Vedeta familiei”, difuzat de TVR, marchează nu doar o competiție muzicală plină de emoție, ci și o despărțire profesională importantă. Aurelian Temișan, jurat în show și coleg de platou cu fina sa, Andreea Bălan, va părăsi televiziunea publică după finala sezonului. Decizia vine în urma unei clauze impuse de Antena 1, care interzice artiștilor implicați în proiectele trustului Intact să mai colaboreze cu alte posturi de televiziune.

În aceeași situație se află și Crina Mardare, și ea parte din juriul emisiunii „Vedeta familiei”. Atât Aurelian Temișan, cât și Crina Mardare vor fi implicați într-un nou proiect al Antenei 1, motiv pentru care colaborarea lor cu TVR se va încheia odată cu difuzarea marii finale.

„Pe 26 octombrie e prima ediție în care eu nu sunt. Acum sunt semifinalele și finala. La finală am fost toți șapte. Fiecare am avut o probă eliminatorie și câte o semifinală, unde am filmat câte trei. Eu în semifinale am fost cu Radu Ștefan Bănică și Andreea Bălan. Ne-a tot combinat. Pe Temi și pe Crina i-a folosit acum la finală. După nu mai pot veni. Au exclusivitățile lor cu Antena. Și au probleme cu emisiuni de același gen. De-a lungul anilor am avut selecțiile. E o emisiune care are o audiență foarte bună. Și, din câte văd, e tolerată. Pentru că la TVR așa trebuie să discuți”, a mărturisit Sanda Ladoși pentru CANCAN.RO.

Emisiunea „Vedeta familiei” i-a adus din nou împreună pe Aurelian Temișan și Andreea Bălan, cei doi având o relație apropiată, fiind naș și fină. Alături de Sanda Ladoși, Elena Gheorghe, Bibi, Crina Mardare și Ștefan Bănică Jr., ei decid câștigătorul premiului de 15.000 de lei.

Sursa: Tabu.RO