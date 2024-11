Aurelian Temișan, „out” de la Te cunosc de undeva? A semnat cu TVR pentru o nouă emisiune

Aurelian Temișan a făcut primele declarații după ce recent s-a speculat că nu mai face parte din juriul de la „Te cunosc de undeva!”.

Aurelian Temișan, îndrăgitul jurat de la „Te cunosc de undeva” de pe Antena 1, a făcut recent primele declarații după ce a semnat un contract cu TVR pentru emisiunea „Vedeta familiei”. Speculațiile conform cărora ar fi renunțat la show-ul de transformări au apărut imediat, stârnind curiozitatea fanilor. Temișan a dorit însă să clarifice situația, explicând că va continua în ambele proiecte, având susținerea Antenei 1 pentru noul rol de la TVR.

Astfel, în această toamnă, artistul va apărea în sezonul 5 al emisiunii „Vedeta familiei”, care debutează duminică, 3 noiembrie, la TVR 1. Emisiunea îl readuce pe Aurelian Temișan în postura de jurat, rol pe care îl îndrăgește și în care este deja apreciat de publicul larg.

„Este un proiect adiacent pentru că în perioada asta nu am avut Te cunosc de undeva și am primit confirmarea de la Antenă să pot să particip la Vedeta familiei. Este un proiect de suflet, este o emisiune de copii, deci nu are legătură”, a mărturisit Aurelian Temișan.

Contactat de TVMania, Aurelian Temișan a lămurit faptul că „Te cunosc de undeva” rămâne un proiect drag pentru el și că va continua și acolo. „Filmările la Te cunosc de undeva nu știu exact când vor începe, dar nu cred că încep până la finalul anului, iar Vedeta familiei am filmat-o deja. Au fost cinci zile în care am filmat și s-a terminat proiectul. S-au făcut câte două emisiuni pe zi. Bine, eu nu am fost decât la cea de dimineață, că după-masă aveam repetiții. Așadar, Vedeta familiei se termină cu mult înainte de a începe noi în partea cealaltă. (…) Nici nu începem filmările pentru Te cunosc de undeva anul acesta, iar proiectul de la TVR se termină înainte de finalul anului”, a detaliat Aurelian Temișan.

Sursa: Tabu.RO