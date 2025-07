BABS A RECUNOSCUT MOTIVUL PENTRU CARE NU A VRUT SĂ SE MĂRITE CU DORIAN POPA

Babs a recunoscut, la aproximativ doi ani de la despărțirea de Dorian Popa, motivul pentru care nu a vrut să se mărite cu el, deși acesta a cerut-o în căsătorie.

În urmă cu doar câteva săptămâni, Dorian Popa a cerut-o în căsătorie pe Andreea, fata alături de care este împreună de câteva luni. Babs nu a fost afectată de acest lucru, însă a precizat că și ea a fost cerută în căsătorie în primul an de relație.

După ce și-a ținut relația departe de ochii celor curioși, postând doar câteva fotografii alături de Andreea, Dorian Popa și-a luat fanii prin surprindere atunci când a postat o imagine cu inelul cu care și-a cerut iubita.

În cadrul unei emisiuni televizate, Babs a mărturisit motivul pentru care nu a ajuns în fața ofițerului de stare civilă, deși relația lor a durat aproximativ un deceniu. Se pare că, deși a primit inelul de logodnă destul de repede, aceasta nu și-a dorit să facă pasul cel mare.

​„Și eu am primit un inel în primul an relație și nu am semnat nimic, pentru că eu nu mi-am dorit”, a spus Babs.

Sursa: Tabu.RO