Băiatul adoptat al Luminiței Anghel snopit în bătaie în casa lui

Se știe că David Pușcaș, fiul adoptat al Luminiței Anghel și al lui Marcel Pușcaș creează scandaluri. Însă zilele trecute adolescentul a pățit-o în propriul apartament unde stă cu chirie, acolo unde a fost atacat de un tânăr care este cunoscut de la un show de talente. Sânge, bătaie și poliție, iată ce a povestit el.

David Pușcaș a fost bătut în casa lui și apoi s-a apucat cu emoție să scrie pe pagină de facebook ce i s-a întâmplat, cu multe greșeli și să pună poze cu rănile sale. “Scriu aici cu o situație extrem de delicată. În primul rând vreau să anunț că nu mai am telefon. Aveam un interviu de job și să ajung la un prieten. Situația a fost în felul următor. Eu mi-am expus o părere sinceră despre Robert Reamzy la un prieten comun.

Acest prieten pentru că așa îl consideram plecase de la mine și după 20 de minute îmi scrie întrebându-mă dacă mai sunt acasă, evident îi scriu că da și oricum eu trebuia să plec așa că ieșeam împreună. Acesta defapt era cu Robert care prob îl știți de la vocea, au intrat la mine în casă și de acolo a început totul. Robert începuse să îmi reproșeze ce am zis de el și să devină agresiv a început să îmi arunce toate farfuriile paharele ghiozdanul cu portofelu pe geam eu rugandul să iasă din casa mea apoi a sărit cu pumnii m-a călcat cu bocancii pe picior mi-a zdrobit telefonul și sunt lovit la cap și la ochi. nu știu cum să anunț autoritățile sunt efeciiv șocat o să mă duc acum la vecini să cer ajutor pentru că m-a amenințat că se va întoarce.

Vreau să se știe că e un om periculos și mai les felul în care m-a atacat și eram efectiv fără apărare putea să mă omoare în casă”, a scris David. Iar apoi a mai publicat un text și o poză pansat. “Va mulțumesc pentru toate mesajele de ingrijoarare inclusiv de la prieteni, oameni pe care eu nu i-am cunoscut etc. Sunt bine acum, am fost cusut la cap și acum trebuie să se refacă și piciorul. Voi filma azi un episod pentru youtube unde voi explica cum s-a ajuns aici. Ancheta este în desfășurare, totul se va rezolva doar că vreau să vă povestesc chestia asta pentru ca am greșit și Eu!! și vreau să învățați din greșelile mele să nu vi se întâmple și vouă”, a povestit David.