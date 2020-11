Balenciaga s-a întors la haute couture și ne invită într-o fascinantă călătorie în viitor

La 52 de ani după ce Cristóbal Balenciaga a decis să se retragă din calendarul haute couture, casa a anunțat marea revenire prin înființarea unei echipe și a unui nou atelier de couture. A lansat deja o colecție, dedicată sezonului toamnă/iarnă 2020/21. Balenciaga dezvăluie iată un nou proiect dedicat Haute Couture-ului, numit Afterworld: The Age of Tomorrow (inspirat probabil după filmul The Age of Tomorrow, cu Tom Cruise și Emily Blunt în rolurile principale).

Afterworld: The Age of Tomorrow

Pe 6 decembrie la ora 14:00 (ora locală a Parisului), casa pariziană își va dezvălui colecția toamnă/iarnă 2021/22 într-un mod mai inovator și mai interactiv ca niciodată, printr-un joc video special conceput pentru acest sezon, o adevărată aventură alegorică, scrie Vogue. Acțiune e plasată în anul 2031.

Cu un ochi critic asupra lumii din jurul nostru, Balenciaga își va invita fanii către un viitor apropiat gamificat, accesibil de pe orice dispozitiv, trasând contururile unei întoarceri la o viață mai sănătoasă și un echilibru între natură și industrii.

Vă amintim că pentru lansarea colecției toamnă/iarnă 2020/21, la Săptămâna Modei din Paris din primăvară, marca a pus în scenă un show ce aducea mai degrabă cu Apocalipsa.

Balenciaga | Fall/Winter 2020/21 | Paris Fashion Week

Istoria ne învață că haute couture-ul în casele de modă celebre – Chanel, Dior, Givenchy – este adesea o combinație de decenii de modă și viziunea contemporană a designerului principal. Casa Balenciaga are o istorie bogată de siluete care definesc imaginea: de la costumul tipic cu poală sculpturală la rochii de seară impunătoare și voluminoase.

Cristobál Balenciaga, regele uitat al modei

Couturierul spaniol Cristóbal Balenciaga și-a deschis propria casă de modă în 1937. Orașul luminilor este plin de couturieri de succes, dar Balenciaga se distinge de colegii săi prin calitatea arhitecturală a muncii sale. Rochiile de seară ale mărcii Balenciaga nu sunt grațioase și delicate ca cele ale Madeleinei Vionnet sau jucăușe ca cele ale Elsei Schiaparelli. Haina Balenciaga este mai abstractă, mai rigidă, sculptată în jurul corpului femeii în țesături grele, cum ar fi mătasea și satinul. Desenele sale conțin adesea referințe la originea sa spaniolă, cum ar fi volane mari și dantelă neagră.

În anii ’50 și ’60, Balenciaga a adus forme nevăzute pe scena modei: rochii în formă de balon, păpuși voluminoase sau, dimpotrivă, creații drepte, în formă de buzunar. Balenciaga echilibrează greutatea fustelor grele, cu accent pe umeri și pe spate, prin paltoane și mâneci mari, târâtoare și arcuri, gulere în picioare sau tăieturi adânci și sexy. Proiectele sale surprind spectatorul de nenumărate ori cu unghiuri, straturi și deschideri neașteptate.

Costumul său iconic are, de asemenea, umeri pronunțați, precum și o poală sculpturală și un rând dublu caracteristic de nasturi. Balenciaga își închide casa de modă în 1968 și moare patru ani mai târziu, la vârsta de 72 de ani. A devenit o mare inspirație pentru mai târziu couturiști, precum protejatul său Hubert de Givenchy și Azzedine Alaïa.

Munca lui Balenciaga nu este o modă: designerul a refuzat în mod sistematic să îndeplinească cerințele Chambre Syndicale de la Haute Couture, cum ar fi producerea a două colecții pe an, fiecare din 75 de piese și un număr minim de 20 de membri ai personalului – și, prin urmare, a fost niciodată admis la ordinea couturierilor.