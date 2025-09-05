BANII PE CARE ÎI CÂȘTIGĂ ISPITELE LA INSULA IUBIRII

Recent, în unul dintre episoadele „Fiertzi pe Insula Iubirii”, emisiune pe care Florin Ristei și Speak o au pe YouTube, cele două vedete au adus în discuție sumele de bani care ar ajunge în contul ispitelor.

În timp ce o ascultau pe Ella Vișan, care era la un testimonial, Florin Ristei și Speak au reacționat, aducând în discuție banii.

„E omul care scoate ce e mai bun din mine. Și la fel simt și eu că fac asta cu el”, spunea Ella Vișan despre ispita masculină Teo Costache. „E plătit”, a fost reacția lui Florin Ristei, care a fost imediat completat de Speak: „E plătit! E plătit să facă asta. E plătit, ia bani mulți. Ia bani mulți? Nu… Ia bani”.

„Am citit articole, știu că atât se ia… Știam că atât se ia! Că am auzit niște sume… «Bă, e adevărat că 15.000 de euro?». Ești nebun, la banii ăia mă duceam eu o lună, sunteți nebuni la cap. Să mă duc 20 de zile și să iau 15.000 de euro… Păi nici dacă muncesc aici în fiecare zi la «Neatza» și la alte alea… Sunteți nebuni la cap?”, a spus Florin Ristei. „Păi mă duc și eu ispită. Păi mă duc și eu”, a adăugat Speak.

Când vorbește despre sumele de bani care ar putea intra în conturile ispitelor de la Insula Iubirii, Florin Ristei face referire la articolele apărute în mediul online, potrivit cărora acestea ar primi 8.000 de euro pentru prestația lor din emisiunea de la Antena 1.

Recent, și Oana Monea reacționa pe internet, după ce auzise că internauții afirmă că 8.000 de euro câștigă o ispită la Insula Iubirii. „Merită financiar să mergi la «Insula Iubirii». Chiar merită destul de mult. Sincer, pe lângă faptul că îți faci promovare, câștigi și foarte bine. Ești în vacanță, e și o experiență… Poate, dacă e ca la Loto, pleci și cu un bărbat acasă. Poate, cine știe. Dar da, financiar se câștigă foarte bine. Așa că aveți drum liber”, afirma Oana Monea.

