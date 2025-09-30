BĂUTURA MINUNE PE CARE IRINA LOGHIN O CONSUMĂ LA ÎNCEPUT DE TOAMNĂ, PENTRU A-ȘI ÎNTĂRI IMUNITATEA

Irina Loghin a ajuns la impresionanta vârstă de 86 de ani și continuă să fie admirată pentru vitalitatea și sănătatea ei.

Mulți se întreabă care este „secretul” acestei forme de invidiat, iar artista a dezvăluit că rutina ei de toamnă include un remediu naturist cu efecte puternice asupra imunității și sănătății ochilor.

Irina Loghin le-a împărtășit fanilor rețeta de must cu hrean, o combinație simplă, dar cu numeroase beneficii. Mustul, bogat în vitamine precum C, B1 și B3, și în antioxidanți, este un adevărat aliat al imunității, ajutând la prevenirea răcelilor și a infecțiilor.

Când este combinat cu hrean, băutura capătă și proprietăți stimulante pentru circulația sângelui. Această combinație poate crește tensiunea arterială la persoanele cu valori scăzute, îmbunătățește circulația periferică și reduce riscul apariției varicelor sau a picioarelor umflate. În plus, este un remediu recomandat și celor care suferă de gută sau reumatism, datorită efectului său antiinflamator și calmant natural.

„Mustul cu hrean, pe care îl consum eu toamna, este preparat după o rețetă a mea, are un gust extraordinar şi se face în felul următor. Peste mustul obţinut din struguri, căpşunică se numeşte soiul, am pus hrean dat prin blender. Se pune circa 250 de grame de hrean, la o damigeană de 25 de litri. Așa rămâne mustul must. Acesta este un adevărat medicament”, a mărturisit solista pe social-media.

Artista are o atenție deosebită pentru stilul său de viață și pune mare preț pe odihnă, considerând somnul suficient esențial pentru sănătate și vitalitate. Pentru a-și relaxa corpul și mintea înainte de culcare, obișnuiește să consume ceai de lavandă, o băutură cunoscută nu doar pentru efectul său calmant și favorizant al somnului, ci și pentru proprietățile sale benefice asupra stării generale de bine.

Sursa: Tabu.RO