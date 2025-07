BEN AFFLECK A REACȚIONAT DUR LA RECENTELE MELODII LANSATE DE JENNIFER LOPEZ, CARE FAC TRIMITERE LA EL

Ben Affleck a reacționat la piesele lui Jennifer Lopez, în care ea face referiri tăioase la despărțirea lor.

Artista în vârstă de 56 de ani a vorbit fără rețineri despre viața sa intimă pe scenă și a lansat piese noi în care face referiri directe și tăioase la despărțirea de actorul american, de care s-a separat în august 2024.

Potrivit presei internaționale, Ben Affleck, cunoscut pentru discreția sa, nu a rămas indiferent la dezvăluirile artistei. Surse apropiate actorului susțin că acesta a catalogat comportamentul lui J.Lo cu un singur cuvânt „dezgustător”, într-un cerc restrâns de prieteni. Termenul folosit de Affleck a fost descris drept „jignitor și umilitor”, mai ales în contextul în care artista a împărtășit detalii despre relația lor în public, prin muzică, potrivit dailymail.co.uk.

Jennifer Lopez a lansat de curând două piese noi, ale căror versuri par a fi critici voalate (sau nu) la adresa lui Affleck. Sursele spun că mesajele din melodii sunt „brutale” și dezvăluie frustrările artistei legate de eșecul împăcării cu actorul.

Jennifer Lopez a lansat „Up All Night” și „Wreckage Of You”, iar fanii au început imediat să speculeze că versurile vorbesc despre dureroasa despărțire de fostul soț, Ben Affleck.

În „Wreckage Of You”, J.Lo cântă: „Îți mulțumesc pentru cicatricile pe care le-ai lăsat în inima mea / Pentru că mi-ai arătat că stelele strălucesc mai tare în întuneric”, dar și: „Datorită ție, sunt mai puternică, mai înțeleaptă / Mai bună decât am fost vreodată”. În cealaltă piesă, „Up All Night”, artista spune: „Sunt trează toată noaptea, dansez cu altcineva, trăiesc cea mai bună viață / Pariez că ți-ai dori să fii lângă mine” sau „M-am săturat să mă distrugi / Privește-mă acum.”

Cu toate acestea, potrivit sursei citate, Ben Affleck „nu dorește să acorde atenție acestor melodii” și nu se simte rănit de ele. „Dacă piesa sau altele îl critică, ce poate face? Este copilăresc și nu vrea să se implice într-un astfel de joc”, a declarat persoana apropiată actorului. „Nu poate controla aceste lucruri, așa că nu va lăsa să-l afecteze”, a mai adăugat.

Sursa: Tabu.RO