Berlinale 2021 ⎢ Ursul de Aur, decernat în cadrul unei ceremonii online

Ediția din 2021 a Festivalului Internațional de Film de la Berlin va avea loc „în doi timpi”. În martie se va desfășura competiția oficială, iar dacă situația sanitară o va permite, proiecțiile publice vor fi programate în luna iunie.

O ediție dublă

Berlinale, unul dintre cele mai importante festivaluri europene de film are loc, de obicei, în luna februarie. Organizatorii săi au anunțat că anul viitor evenimentul este programat în luna martie. Pentru prima dată de când există, competiția oficială a Festivalului Internațional de Film de la Berlin se va desfășura doar online, din cauza pandemiei de Covid-19.

A 71-a ediție a Berlinale va fi una mai puțin obișnuită. Cei doi directori ai festivalului au declarat că evenimentul din 2021 va fi împărțit în două. Proiecțiile deschise publicului larg sunt programate să aibă loc în luna iunie, în timp ce competiția oficială va începe în martie 2021.

„Această diviziune în două părți ne va permite să menținem cei doi piloni: piața de film și festivalul.”, explică Mariette Rissenbek și Carol Chatrian. „E o mare nevoie de întâlniri fizice. Dar situația actuală nu le va permite în februarie. În același timp, este important să-i oferim industriei cinematografice o piață încă din primul trimestru.”, au adăugat cei doi directori.

Selecția oficială a filmelor va fi dezvăluită în februarie. Producțiile cinematografice premiate vor urma să fie proiectate în săli de cinema sau în spații în aer liber, atunci când situația o va permite. Germania, la fel ca Franța, este grav afectată de al doilea val al pandemiei. Toate spațiile culturale sunt închise de la începutul lunii noiembrie și, după câte se pare, nu vor fi redeschise prea curând.

Creat în 1951, Berlinale este, împreună cu festivalurile de film de la Cannes și Veneția, unul dintre cele mai reputate evenimente europene dedicate cinematografiei. Amfitrionul ediției precedente a fost actorul britanic Jeremy Irons, iar juriul a oferit Ursul de Aur filmului There is no Evil, regizat de iranianul Mohammad Rasoulof.

sursa: Le Figaro