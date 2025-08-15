BIANCA DRĂGUȘANU, DIN NOU LA TV. LA CE EMISIUNE VA PUTEA FI VĂZUTĂ ÎN CURÂND

Bianca Drăgușanu revine la PRO TV alături de Cătălin Botezatu și alte vedete, pentru un show plin de umor și momente memorabile.

După o perioadă de absență, vedeta va fi din nou prezentă pe micile ecrane. Miercuri seara, 13 august 2025, blondina a participat la filmările emisiunii „La Bine și la Roast”, difuzată pe PRO TV, alături de alte personalități, precum Cătălin Botezatu, Oana Roman, Romanița Iovan, Crina Abrudan și Dana Săvuică.

Pe rețelele sociale, Bianca a postat mai multe imagini din platou, demonstrând că a avut o apariție impecabilă. Vedeta a purtat o rochie lungă, strălucitoare, tip sirenă, care i-a pus în valoare silueta. Deși nu a oferit multe detalii, a lăsat să se înțeleagă că s-a distrat pe cinste în timpul filmărilor.

Emisiunea „La Bine și la Roast”, prezentată de Răzvan Exarhu, aduce pe scenă un concept original: fiecare ediție transformă o personalitate publică în ținta glumelor, satirei și ironiei colegilor și comedianților consacrați. În cadrul ediției la care a participat Bianca, se pare că ținta glumelor a fost Cătălin Botezatu, care a abordat totul cu zâmbetul pe buze.

Printre invitații speciali s-au numărat Oana Roman, Romanița Iovan, Crina Abrudan și Dana Săvuică, iar onorariile fiecăruia vor fi donate unor cauze importante alese de ei, adăugând o notă de generozitate show-ului plin de umor și momente memorabile.

În fiecare episod al emisiunii, o personalitate publică – actor, cântăreț, sportiv sau vedetă TV – devine ținta unor glume atent construite.

