Bianca Drăgușanu e din nou singură! Ce mesaj a postat proaspăta divorțată de Alex Bodi

Telenovela Bianca Drăgușanu – Alex Bodi continuă și nu oricum, ci cu un nou divorț. Cei doi foști soți îndrăgostiți au semnat actele de despărțire la notar după scandalurile din ultimile zile dintre ei și mama fostei vedete de televiziune. Tabu îți spune câteva dintre secretele acestui cuplu dar și mesajul pe care l-a postat vedeta după despărțire. “God doesn’t give the hardest battles to his toughest soldiers. He creates the toughest soldiers through life’s hardest battles. – Dumnezeu nu dă cele mai grele lupte celor mai duri soldați ai săi. El creează cei mai duri soldați prin luptele cele mai grele din viață ..”, a scris Bianca Drăgușanu (38 de ani) pe rețelele de socializare la cateva ore după ce împreună cu Alex Bodi au semnat divorțul la notar în dimineață zileu de 10 martie.

Însă și acolo s-a lăsat cu probleme pentru că el i-a luat telefonul mobil după ce ea i l-a aruncat pe al lui pe geam. Tot scandalul a pornit acum câteva zile chiar de ziua Biancăi pe 6 martie, când Madi Dragoș, mama acesteia a sunat la 112 și a chemat poliția pentru că ginerele ei i-a agresat fiica. Totul ar fi început de la o discuție mai aprinsă dintre cei doi fost soți. Omul de afaceri s-ar fi enervat și ar fi devenit agresiv cu soacră să. Martorii susțîn că ar fi înjurat-o și ar fi vrut să o lovească. Poliția sosită la locul faptei a încercat să calmeze spiritele și să-i facă pe cei doi să se împace. Acest nou conflict vine după cel de anul trecut când Bianca Drăgușanu a fost înțepată cu furculiță de Alex, însă au rămas împreună și nu s-au despărțit, fiind considerați un cuplu solid. Există posibilitatea că cei doi să fie din nou împreună după toate aceste probleme, având în vedere că sunt imprevizibili. După ce a publicat mesajul de mai sus vedetă a primit câteva mesaje în care urmăritorii ei se împart în două părți, unii spunând că se vor împacă iar alții că bărbatul nu merită iubirea ei. Însă ce se întâmplă în cuplul Drăgușanu-Bodi, numai ei știu ce se va mai petrece.