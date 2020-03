Billie Eilish a renunțat la hainele largi și le-a făcut fanilor o mărturisire neașteptată

Billie Eilish a dat startul turneului mondial „Where Do We Go?” oferindu-le fanilor o imagine șocantă cu ea dezbrăcată până la sutien. De fapt, a vrut să transmită un mesaj puternic.

Cântăreața de 18 ani, cunoscută nu doar pentru muzica ei, ci și pentru stilul ei vestimentar non-conformist și pentru hainele largi pe care obișnuiește să le poarte, a susținut primul concert pe Airlines Arena din Miami.

În debutul show-ului, artista a prezentat publicului un trailer de turneu, în care a atins o serie de teme despre care a mai discutat și în trecut, în cadrul interviurilor pe care le-a acordat. Billie vorbește în acest video despre nevoia permanentă a oamenilor de a o eticheta și de a o judeca pentru corpul ei și pentru deciziile vestimentare. În clip, Billie renunță la o parte din hainele largi cu care obișnuiește să se îmbrace, reacția publicului demonstrând că obsesia publicului pentru corpul ei este cât se poate de reală.

„Aveți păreri despre părerile mele, despre muzica mea, despre hainele mele, despre corpul meu. Unii oameni urăsc hainele cu care mă îmbrac, alții mă laudă. Unii folosesc alegerile mele vestimentare pentru a-i pune la colț pe alții, alții folosesc asta pentru a mă pune la colț pe mine. Dar simt că mă priviți … întotdeauna. Și nimic din ceea ce fac nu trece neobservat. Așadar, în timp ce vă simt privirile, dezaprobarea sau suspinele de ușurare, dacă le-aș lua pe toate în considerare, aș fi imobilizată. V-ar plăcea să fiu mai slabă? Mai firavă? Mai delicată? Mai înaltă? V-ar plăcea să tac? Vă provoacă umerii mei? Dar pieptul meu? Sunt eu stomacul meu? Șoldurile mele?

Corpul cu care m-am născut, nu este asta ceea ce v-ați dorit? Dacă ceea ce port este confortabil, nu sunt femeie. Dacă renunț la straturi, sunt o c*rvă. Deși nu mi-ați văzut niciodată trupul, îl judecați și mă judecați pe mine pentru asta. De ce? Faceți presupuneri despre oameni în funcție de dimensiunea corpului lor. Noi decidem cine sunt ei. Noi decidem care e valoarea lor. Dacă mă acopăr mai mult, dacă mă acopăr mai puțin, cine decide ce spune asta despre mine? Cine decide ce înseamna asta? E valoarea mea bazată doar pe percepția voastră? Sau e părerea voastră despre mine în afara responsabilității mele?”, spune Billie Eilish în trailerul Where Do We Go? World Tour.