BOBBY PĂUNESCU, OMAGIUL ADUS LUI ROBERT REDFORD

by Tabu Tabu
Bobby Păunescu, unul dintre cei mai cunoscuți regizori și producători români, și-a exprimat de-a lungul timpului admirația pentru marele actor și cineast american Robert Redford, fondatorul prestigiosului Festivalul de Film Sundance.

În 2015, filmul său „Palatul Pionierilor” a fost selectat în cadrul acestui festival, un moment definitoriu în cariera sa internațională. Cu ocazia acestui succes, Păunescu a postat un mesaj de recunoștință care a rămas memorabil:

„Vă mulțumesc, domnule, pentru imensa șansă ca filmul meu, «Palatul Pionierilor», să fie selectat în 2015 la cel mai bun festival de film din SUA, Festivalul de Film Sundance!” a scris Păunescu pe Instagram.

Prin aceste cuvinte, Bobby Păunescu și-a arătat respectul și aprecierea pentru Robert Redford, un artist care a inspirat generații întregi de cineaști și a oferit o platformă unică filmelor independente din întreaga lume. Mesajul său rămâne un omagiu sincer adus unei legende vii a cinematografiei.

