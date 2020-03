Bobonete a renunțat la proiectele lui că să stea cu familia

Unul dintre cei mai iubiți actori de seriale și de stand-up comedy a decis să se retragă din luminile reflectoarelor și să stea cu familia. Mihai Bobonete a luat această decizie după ce Corona Virus a început să facă tot mai multe victime atât în țară cât și în străinătate. Astfel că actorul s-a pregătit și a publicat pe rețelele de socializare un mesaj pentru cei care îl urmăresc. Se știe că Mihai Bobonete este un familist convins și are o soție frumoasă și doi copiii foarte reușiți. Astfel că actorul a luat decizia de a opri proiectele pe care le are, filmări sau spectacole și să între în carantină pînă trece pericolul. Acesta a publicat un mesaj emoționant în care spune ce are de gând să facă. “O să mă bucur de izolare așa cum trebuia demult să mă bucur de stat cu familia.

E o perioada, în care ,dacă lăsăm panică să nu ne întunece mintea și ne bazăm doar pe realitate și înțelepciune,putem profită de acest rău care ni se întâmplă și o să ne reevaluăm timpul,să ne gândim ce e cu adevărat important în viață noastră și ce este timpul în esență lui. Nu murim,nu dispărem ,nu e totul gata, e doar o lupta pe care o purtăm de la existența noastră pe pământ și mult de acum în viitor. Fiți lucizi,gândiți corect și bucurați-va de ceea ce aveți aproape! Am început perioada de izolare cu o ședința de makeup,copiii m-au pregătit să fiu frumos următoarele două săptămâni. Hai să fim înțelepți și să facem ceea ce trebuie făcut să nu deranjăm pe nimeni și să ne fie bine! Mă retrag puțin dar promit să revin curând. Seară făină să aveți!”, a scris îndrăgitul actor pe pagină să de socializare.