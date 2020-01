Brad Pitt a fost extrem de mândru să poarte un ecuson cu numele său la Oscar Nominees Luncheon, dineu oficial pentru nominații la Premiile Oscar 2020.

Eveniment a avut loc luni la Ray Dolby Ballroom.

Brad Pitt este unul dintre cei mai faimosi bărbați ai planetei, și totuși a purtat ecusonul. De parcă ai uitat care e numele său! Pe lângă numele său, pe acel ecuson mai era scrisă și categoria la care starul american este nominalizat anul acesta, și anume Cel mai bun actor în rol secundar pentru interpretarea sa din filmul Once Upon a Time In Hollywood.

Fanii actorului au fost extrem de surprinși și nu au putut să nu se amuze pe seama gestului lui Brad Pitt pe conturile lor de Twitter.

„Îmi place că Brad Pitt a purtat un ecuson la Oscars Nominee Luncheon”, „Brad Pitt purtând un ecuson la Oscars Luncheon e cel mai bun lucru de pe ziua de azi”, „Bună, numele meu e Brad Pitt, în caz că nu ai văzut pe ecuson”, au fost doar câteva dintre reacțiile fanilor de pe Twitter.

Everyone should aim to be as humble as Brad Pitt wearing a name tag to an Academy event. — Liz Hannah (@itslizhannah) January 28, 2020

Brad Pitt not thinking twice about wearing a name tag at a social function is my sexual orientation. https://t.co/McOugiTLu3 — Charlotte Clymer🏳️‍🌈 (@cmclymer) January 29, 2020

Brad Pitt wearing a name tag to an #OscarsLunch is everything we need right now. Hi, I’m Brad Pitt, the extra T is silent pic.twitter.com/zhu11StZYa — Diane King Hall (@ladydnyse) January 29, 2020

Imagine meeting Brad Pitt — and he’s wearing a name tag, identifying him as “Brad Pitt.” pic.twitter.com/l6s7E2CM51 — Stacy Lambe (@sllambe) January 28, 2020

I kinda love how Brad Pitt channelled an intern at their first networking event and wore a freakin NAME TAG to the #OscarsLuncheon where 100% of people would know who he was. https://t.co/Il52Zg75Pi — Mel Evans (@melevans) January 28, 2020

Fanii s-au amuzat copios pe seama unei fotografii în care Pitt discută ceva cu colega sa de breaslă, Cynthia Erivo (nominalizată la categoria cea mai bună actriță în rol principal pentru interpretarea din Harriet) care a devenit meme pe Twitter.

Cu siguranță momentul nu a fost la fel de delicios precum cel de la Premiile SAG când Brad Pitt i-a strâns mâna fostei sale soții, Jennifer Aniston, în culise. Imaginile cu ei au devenit extrem de repede virale deoarece fanii lor s-au gândit la o posibilă împăcare a cuplului.