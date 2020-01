Britney Spears va avea prima expoziție de artă – Sometimes You Just Gotta Play!!!!!!

Starul american, Britney Spears își va expune lucrările sale de artă la o galerie din Franța începând de sâmbătă, 18 ianuarie. Expoziția sa de debut, Sometimes You Just Gotta Play!!!!!! – Uneori trebuie doar să te joci!!!!!!, va avea loc la Galeria Sympa din orașul Figeac din sud-vestul Franței.

Expoziția va marca cea de-a 21-a aniversare a albumului său de vânzare de mare … Baby One More Time. În urmă cu un an, Spears a anunțat că ia o pauză „nedeterminată” de la muzică, pentru a se concentra pe recuperarea tatălui ei – Jamie în urma unei boli care ar fi putut să-u pună viața în pericol. Tatăl ei i-a fost trezorier timp de 11 ani – ceea ce înseamnă că a fost responsabil și de finanțele lui Spears, după ce cântăreața a fost plasată în îngrijire psihiatrică în 2008. Anul trecut, a fost scutit legal de îndatoririle sale din „motive de sănătate personală”. Cântăreața i-a asigurat pe fani de propria sa stare de bine, în urma speculațiilor pe internet că a fost ținută la o unitate de sănătate mintală împotriva voinței sale. Aceste speculații au stârnit campania #FreeBritney; un hashtag care apare din nou, ironic, în promo-ul pentru expoziția ei de artă.

Spears nu este primul muzician care și-a canalizat creativitatea în opere de artă fizică. Chitaristul Rolling Stones – Ronnie Wood este binecunoscut pentru trecerea de la chitară la vopsea. Rockerul, în vârstă de 72 de ani, și-a expus picturile la o galerie pop-up din Londra chiar înainte de Crăciun.