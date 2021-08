Bucharest International Dance Film Festival | 34 scurtmetraje incluse în competiţie

Treizeci şi patru de filme au fost alese, din peste 400 de titluri înscrise, în competiţia naţională şi internaţională a Bucharest International Dance Film Festival 2021, cu tema „Potential Worlds”. Evenimentul va avea loc între 1-5 septembrie.

Competiţia Românească cuprinde şase titluri, create sau co-create de regizori şi coregrafi români. Relaţia cu natura, modalităţi de reacţie la haos, procese colaborative care implică dans, muzică, poezie şi cinematografie, explorarea corpului colectiv şi critica asupra viziunilor contemporane de mediatizare a unui corp perfect sunt teme şi subiecte care preocupă tinerii creatori de film de dans autohtoni. Cum putem regândi traseul nostru prin viaţă? – este una din întrebările ridicate de aceasta selecţie scurtă şi intensă, care cuprinde următoarele titluri:

„Breath” (regie: Cătălin Rugină şi Maria-Luiza Dimulescu, coregrafie: Maria-Luiza Dimulescu), „Public Figure” (r: Mădălina Zaharia, c: Daniel Hay-Gordon), „Calcar” (r & c: Georgeta Corca), „Pretty UGLY” (r & c: Corina Andrian), „Almost” (r: Tobin Del Cuore, c: Ana Maria Lucaciu şi Răzvan Stoian), „Ship of Fools” (r: Gabriel Durlan, c: Alexandra Bălăşoiu, Virginia Negru, Denis Bolborea şi Cătălin Diaconu).

28 de filme în Competiția Internațională

În Competiţia Internaţională se regăsesc 28 de titluri în care natura şi industrializarea se ciocnesc frontal. Regizori şi coregrafi din 20 ţări prezintă experimente cinematografice, meditaţii audio-vizuale, lumi futuriste, ritualuri performative şi avataruri muzicale în oraşe virtuale, într-un fusion de culturi şi stiluri, în care omul îşi redefineşte identitatea în raport cu lumea din care face parte. Scurtmetrajele selectate de BIDFF în 2021 sunt: „Beyond” (r & c: Simone Wierød, PL/TW/HK/TH/DK), „They Saw the Sun First” (r: Stefan Hunt, c: Vanessa Marian, AUS), „Scapelands” (r: Katie Beard şi Naomi Turner, c: Liv Lockwood, UK), „Human Habitat” (r & c: Flavia Devonas Hoffmann, NO), „Memories of the Future” (r & c: Dance collective Arnhemse Meisjes, NL), „Moving Barcelona” (r: Jevan Chowdhury, c: Alexander Eckman, UK), „The Soft Bit” (r: Jana Irmert, DE), „Through Glass” (r: Marek Partyš, c: Sylva Šafková, CZ), „Utro” (r: Polina Mirovskaya, c: Jeroen Janssen, Polina Mirovskaya, NE), „Toke” (r: NONO, c: Stuart Shugg, UK), „Salidas” (r: Michael Fetter Nathansky, c: Christiane ‘La Mona’, DE), „Weakness of the Flesh” (r: Kevin McGloughlin, Jacob Jonas, c: Jacob Jonas, USA), „Dive” (r: Oscar Sansom, c: Sophie Laplane, UK), „Fibonacci” (r: Tomáš Hubáček, c: Marie Gourdain, CZ), „Still Life – Tabeo” (r: Ryan Renshaw, c: Jack Lister, AUS), „All, or Nothing at all” (r: Margit Lukács şi Persijn Broersen, c: Prakesh Baksii, DK/NL), „D3C05” (r: Blaze Gonzalez, Hannah Gaengler, c: Liony Garcia, USA), „Beast” (r: Benjamin Nicolas, CAN), „Insomnia: Violent Nights” (r: Emilia Izquierdo, UK), „Color Me” (r: Martin de Thurah, DK), „Your Coffee, Please” (r: Irina Kononova, RU), „Ghosts and All” (r & c: Ayano Yokoyama, JP), „Ulrichs 1867” (r & c: Sven Niemeyer, DE), „Voguing with Beethoven” (r: Emilie Norenberg, c: Emma Damskau, NO), „Belia” (r & c: Eman Hussein, EG), „The Circadian Cycle” (r: Garry Stewart, c: Garry Stewart şi dansatorii Australian Dance Theatre, AUS), „The Kitchen” (r & c: Vishwakiran Nambi, IN), „Shelly Belly inna Real Life” (r & c: Cecilia Bengolea, FR/AR).

„Contrar situaţiei de criză în care s-a aflat industria creativă la nivel mondial în ultimul an, atât eu, cât şi colegii mei – Laurenţiu Paraschiv (critic de film) şi Cristian Pascariu (regizor şi scenarist) -, considerăm că BIDFF #7: Potential Worlds este cea mai puternică ediţie a festivalului de până acum. Scurtmetrajele care fac parte din selecţia oficială ne pun faţă în faţă cu lumi de nerecunoscut şi chestionează paradigmele culturale existente. Filmul de dans se dezvoltă frumos şi aduce cu sine o comunicarea sinestezică, în care limita dintre documentar şi ficţiune devine insesizabilă. Invităm spectatorii să exploreze lumi potenţiale, prin poveşti magice şi protagonişti puternici. În căutarea fericirii, aceştia dansează, eliberându-se de tensiunile acumulate în timp, tensiuni care se dizolvă şi se rezolvă”. Simona Deaconescu, director artistic Bucharest International Dance Film Festival

Juriul ediţiei a VII-a este format din Marlene Millar, una dintre cele mai renumite creatoare de film de dans din Canada, alături de Saddo, artist, ilustrator şi muralist român şi Bogdan Theodor Olteanu, regizor român de film şi teatru.

Filmele din cele două competiţii vor putea fi vizionate astfel:

Competiţia Naţională de Scurtmetraje de Dans – Self-Seeking Worlds – Fabrica Griviţa (open-air cinema), ora 21:00, 03:09.2021

Competiţia Internaţională de Scurtmetraje de Dans I – Twofold Worlds – Merkato Kultur (open-air cinema), ora 21:00, 01.09.2021

Competiţia Internaţională de Scurtmetraje de Dans II – Marvellous Worlds – Cinema Elvire Popesco, ora 18:30, 02.09.2021

Competiţia Internaţională de Scurtmetraje de Dans III – Vibrant Worlds – Fabrica Griviţa (open-air cinema), ora 21:00, 04.09.2021

BIDFF oferă premii în valoare de 1.500 de euro, pentru Cel mai bun film internaţional şi Cel mai bun film românesc. Accesul la filmele din Competiţia Internaţională se realizează pe bază de bilete, achiziţionate de pe platforma Eventbook. La Competiţia Românească accesul publicului este gratuit.