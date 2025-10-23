BUTONUL DE PANICĂ, OBLIGATORIU ÎN FIECARE SALON DE SPITAL PRIVAT SAU DE STAT

Preşedintele Nicuşor Dan a promulgat miercuri legea care prevede că în toate unităţile sanitare publice şi private, în fiecare salon destinat internării pacienţilor, vor trebui introduse butoane de panică.

Butoanele vor fi folosite pentru a declanșa o alertă în cazul unor urgențe medicale sau al unor situații de pericol iminent și, cum spuneau deputații în timpul dezbaterilor, acest sistem există de foarte mult timp în alte state.

În plus, va deveni obligatorie şi instalarea unor sisteme de supraveghere video în secţiile ATI, în unităţile de primiri urgenţe şi în cele destinate pacienţilor cardiaci critici.

Butoanele de panică se vor instala astfel încât bolnavii să poată anunța rapid dacă au probleme. De asemenea, se va monitoriza și în cât timp vin cadrele medicale din momentul în care pacientul sună. În privința înregistrărilor video, ele vor fi stocate între 3 și 60 de zile și vor putea fi accesate doar de personalul autorizat.

Legea a fost inițiată de USR și a fost concepută ca să nu se mai repete cazuri precum cel al Alexandrei Ivanov, tânăra de 25 de ani, însărcinată în trei luni, care a murit în august 2023, la câteva ore după ce a fost internată în maternitatea din Botoşani. Mai exact, a fost lăsată fără asistență medicală până a murit.

Sursa: Tabu.RO