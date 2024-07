„Buze cu acid, sâni operați, abdomen operat”- răspunsul amuzant pe care Antonia i l-a dat unui cârcotaș pe Instagram

Antonia a postat pe pagina sa de Instagram o imagine cu ea într-o bustiera albă, cu abdomenul super tonifiat la vedere. Cum era de așteptat, a primit sute de complimente, însă și critici.

„Buze cu acid, sâni operați, abdomen operat… dar suntem cea mai frumoasă”, i-a scris sarcastic un urmăritor de pe Instagram. Răspunsul Antoniei nu a întârziat să apară.

„Toate mai puțin buzele! Se cheamă Lip Liner. După 3 copii se mai lasă sânii, se întâmplă multe, dar tot frumușică eram și înainte … M-am născut cu fața asta drăguță. Plus înțeleg motivul psihologic în spatele comentărilor de genul, așa că e egal cu ZERO pt mine… It’s actually funny că se dau de gol grav cu frustrarea”, a răspuns vedeta.

Artista în vârstă de 35 de ani arată uimitor datorită unui stil de viață sănătos și a unei diete stricte.

„Încerc să respect anumite principii alimentare, mai ales că fac și sport pentru a mă menține în formă și pentru a avea corpul mult dorit. Cel mai des mănânc piept de pui la grătar sau vită la grătar cu multe legume, salate. Dar nu înseamnă că nu îmi fac și mici bucurii și nu mănânc și dulciuri sau junk food, de exemplu, dar mult mai rar. Nu am ținut diete care mi-au dăunat, am fost întotdeauna adepta unui stil de viață din care sportul să nu lipsească și grija față de regimul alimentar, plus genetica, așa că nu am avut fluctuații mari de greutate decât în perioada celor trei sarcini”, declara artista într-un interviu pentru Viva!.

Sursa: Tabu.RO