CAMERAMANII DE LA ASIA EXPRESS AU SALARII URIAȘE! CÂT CÂȘTIGĂ ÎN DOAR 44 DE ZILE DE FILMARE

Antena 1 trimite în Asia vedete și o echipă întreagă de profesioniști care se asigură că aventura prinde viață în ochii telespectatorilor.

S-a tot vorbit, de-a lungul timpului, despre sumele pe care celebritățile le primesc pentru participarea la Asia Express, dar și despre salariile pe care le iau cameramanii și alți oameni din staff.

Conform Gândul, un cameraman primește între 5.500 și 6.500 de euro pentru un sezon întreg Asia Express, adică pentru 11 etape de show.

„Dacă anul trecut am înghețat de frig, în America, anul ăsta e grav. Deci, căldură de la 37… 38 de grade, atât îmi arată termometrul, dar cred că sunt mai multe grade. Pur și simplu am băut minimum 10 litri de apă pe zi. Ne-am dat cu creme de soare, deja ne-am ars pe față, pe membre, pe unde am fost descoperiți, cu toate că ne-au dat o cremă de protecție care are factor de protecție 110%. N-am mai văzut niciodată până acum, dar tot ne-am ars.

Cel mai des mijloc de transport găsit, aici, în Thailanda, de concurenți, sunt pick-up-urile acestea. Vreau să vă spun că 90% din transportul pe care l-am avut până acum a fost în pick-up, în bena din spate. Aceste mijloace de transport au amortizoarele pe spate foarte dure. La orice dâmb, eu, care stau în spate, sar câte jumătate de metru”, spunea un cameraman în trecut, potrivit sursei citate.

Suma vehiculată este mai mică decât banii pe care Mara Bănică i-ar fi primit pentru cinci săptămâni la Asia Express 2025: 11.000 de euro!

Sursa: Tabu.RO