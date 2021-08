Cameron Diaz, adevăratele motive pentru care a renunțat la actorie. A spus totul!

Cameron Diaz a surprins pe toată lumea când a confirmat în martie 2018 că se retrage din actorie. Fosta actriță, în vârstă de 48 de ani, nu a vorbit foarte multe despre decizia ei la acea vreme, dar și-a exprimat, recent, motivele în cadrul unui interviu cu Kevin Hart, gazda show-ului Hart to Heart.

Diaz a dezvăluit că încă iubește actoria, dar a ajuns la punctul în care nu-și mai putea gestiona propria viață. Întrebată ce a influențat-o să se îndepărteze de actorie, ea a spus că atunci când faci ceva „la un nivel foarte ridicat pentru o perioadă lungă de timp, când ești persoana care livrează acest lucru … totul în jur tău, toate părțile din tine care nu este asta, trebuie să fie predate altor oameni.” „Este distractiv de făcut, îmi place să joc. Aș putea face asta pentru totdeauna. Simt literalmente că am energie și inerție nelimitate”, a spus Cameron Diaz.

Și-a dat seama că există atât de multe aspecte din viața ei, încât nu se descurcă și nu se poate descurca, pentru că „totul era atât de masiv”. Când a fost întrebată ce vârstă avea când a ajuns la această realizare, Cameron a spus că avea aproximativ 40 de ani, adăugând că are „o mulțime de prieteni minunați și oameni care au susținut-o atât de mult timp”, dar avea în jurul ei și alte persoane care nu îi serveau interesele. „Dar nu ai timp să-ți dai seama de aceste lucruri dacă mergi pur și simplu așa pe nevăzute”, a spus ea.

Cameron Diaz a continuat zicând că decizia ei s-a simțit ca „cel mai bun sentiment”, iar în acea perioadă și-a întâlnit soțul, Benji Madden, și au întemeiat o familie, din care a rezultat o fetiță, pe nume Raddix, născută în decembrie 2019. „Pentru toate aceste lucruri nu am avut timp înainte și nu numai că nu am avut timp, dar nu am avut spațiul necesar pentru a lua deciziile corecte pentru mine în acel moment”, a spus ea.

Deși aceasta nu a mai făcut actorie de șapte ani, ea a fost ocupată în alte moduri. A scris „The Body Book: Feed, Move, Understand and Love Your Amazing Body” în 2013 și „The Longevity Book: The Science of Aging, the Biology of Strength, and the Privilege of Time” în iunie 2016.