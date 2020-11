Campania Carolina Herrera cu șase balerine faimoase a fost realizată prin Zoom

Directorul de creație al casei de modă Carolina Herrera a ales șase dansatoare de renume mondial care să-i poarte colecția de toamnă/iarnă 2020/21 într-un proiect special de colaborare prin Zoom. Rezultatul? Un tribut adus talentului și spectaculosității dansului clasic.

Cum să te comporti atunci când o mare parte a lumii e blocată și vrei să organizezi un spectacol? Pentru directorul de creație Carolina Herrera, Wes Gordon, soluția necesită multă creativitate. „Dansul a fost puternic lovit de pandemie”, a declarat el revistei Vogue. „Numeroase companii sunt în concediu, teatrele au fost închise. Avem artiști și atleți incredibil de talentați – dansatori care au muncit din greu toată viața pentru a obține roluri principale în cele mai prestigioase companii din lume – incapabili să presteze în acest moment. M-am gândit că ar fi foarte frumos să colaborez cu ei”.

Muzele alese de Wes Gordon

Împreună cu artista și fotografa berlineză Elizaveta Porodina, el a ales șase dansatoare de renume internațional: Wendy Whelan, director artistic al New York City Ballet, Ako Kondo, prima balerină la Australian Ballet Melbourne, Natasha Diamond-Walker, soloist la Martha Graham Dance Company, Misa Kuranaga, dansatoare principală la San Francisco Ballet, Inès McIntosh, cadril la Opéra National de Paris, și Claudia Monja, dansatoare principală la Joburg Ballet din Johannesburg.

Ședința foto a fost realizată prin Zoom, platforma cel mai des folosită pentru comunicare din ultimele luni. Subiecții acestor fotografii purtau creațiile din colecția Carolina Herrera toamnă/iarnă 2020/21 în mediul lor familiar. Și în casa lor, au făcut ceea ce știau mai bine: au dansat.

Ines McIntosh

Misa Kuranaga

Natasha Diamond-Walker

Wendy Whelan

Linia fină dintre exuberanță și reținere

Gordon a lucrat ca regizor de la distanță și a îmbinat stilul de fotografie al Porodinei cu obsesiile personale: florile și culorile. Gordon le-a oferit dansatoarelor libertatea de a alege ce să poarte. „Am avut o discuție cu fiecare dansatoare, întrebându-ne: Care dintre aceste rochii ți-ar permite să te miști în cel mai elegant mod posibil? Care rochie ar putea da viață celei mai incredibile siluete și forme vreodată? Pentru că lucrul cu cei mai buni dansatori din lume și obținerea unui portret rece și impasibil ar duce la o adevărată tragedie”.

Au creat imagini realizate în spațiul personal al fiecăreia dintre dansatoare în care acestea se transformă în flori pastelate de primăvară. Au primit hainele și fundalurile foto pe care și le-au aranjat, prin Zoom, sub atenta supraveghere a celor doi directori creativi.

Ako Kondo

Claudia Monja

Ines McIntosh

Misa Kuranaga

Wendy Whelan

Produsul final este impresionant. Fotografiile surprind sinteza încântătoare care există între forță, mișcare și țesătură. Portretele reprezintă, de asemenea, într-un sens mai larg, tema care definește colecția de toamnă/iarnă 2020/21 a lui Gordon: un gest izbitor.

De obicei, modelele sau ambasadorii care pozează pentru campaniile de modă nu își dau cu părerea despre hainele pe care le poartă. În cazul balerinelor, Gordon a avut o mantră care definește întreaga campanie: „Fie că e vorba de culoare, un detaliu de croi, am vrut ca fiecare ținută să fie prezentată printr-un Singur Mare Gest, un gest uriaș, exagerat, dramatic. Fie că e vorba de poziția dansatoarei, o mânecă bufantă fabuloasă, un umăr supradimensionat sau o nuanță de galben magnifică… am lăsat totul să fie curat și am condiționat un singur accent dramatic.”

Un proiect ambițios

Aceste fotografii sunt mai presus de toate un tribut adus talentului și spectaculosității dansului clasic într-un moment în care dansatorii au rămas fără spectatori. Proiectul este, de asemenea, o dovadă a puterii tehnologiei și a colaborărilor creative. „Am fost atât de impresionat de Elizaveta”, adaugă Gordon la întrebarea despre logistica acestui ambițios proiect. „Cheia succesului unei fotografii este relația care se creează între fotograf și subiect, ceva deja dificil de realizat personal, darămite prin Zoom, la distanță și cu fusuri orare diferite. Cu toate acestea, a reușit să facă acest lucru, intrând în cele mai intime locuri ale acestor dansatoare – casele lor. Este ceva cu adevărat extraordinar”.