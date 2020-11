Când Borat întâlnește Fanfare Ciocarlia

Borat 2 al lui Sacha Baron Cohen s-a ales deja cu un proces chiar înainte de lansarea din 23 octombrie. Fiica unui supraviețuitor al Holocaustului au dat producătorii în judecată pentru a fi înlăturată apariția mamei sale în film, spunând că filmul își bate în joc de „Holocaustul și cultura evreiască”. Mai mult, a provocat și un scandal politic, legat de apariţia lui Rudy Giuliani în peliculă.

Dincolo de toate aceste scandaluri mediatice, trebuie să vă spunem că pe coloana sonoră a peliculei se regăsesc piese de le Fanfara Ciocârlia, cunoscutul band format din 12 lăutari de origine romă din satul Zece Prăjini (Botoșani).

Borat 2 a debutat prin serviciul de streaming Amazon Prime pe 23 octombrie. Spune povestea lui Borat, jucat de același Sacha Baron Cohen, de această dată încercând să îşi răscumpere păcatele faţă de regimul din Kazakhstan prin dăruirea fiicei sale către politicieni din SUA.

Încă din primele 2 minute se vorbeşte româneşte în „Kazakhstan”. De remarcat e și faptul că o parte din film este realizată în România. În plus, pe coloana sonoră îi regăsim pe cei de la Fanfare Ciocârlia cu câteva piese.

Ansamblul Gypsy Music a creat un cover după Bill Withers şi Ralph MacDonald special pentru peliculă. Se numește Just the Two of Us și face referire şi la relaţia dintre tatăl Borat şi fiica sa, care ajung să fie mai strâns legaţi de aventura lor. Alte piese ale Fanfare Ciocârlia care apar în film sunt Disco Dzumbus, I Am Your Gummy Bear şi Cucuritza.

Cei 12 din satul Zece Prăjini

Fanfare Ciocârlia este o formație cunoscută de muzică balcanică formată din 12 lăutari de origine romă din satul Zece Prăjini, nord-estul României. Membrii Fanfarei Ciocârlia sunt considerați pionieri ai genurilor Balkan Brass (Alama balcanilor) și Balkan Beats (Beat-uri balcanice). Rapiditatea, dinamica, inteligența, vioiciunea, precum și tonul estic unic ce caracterizează muzica Fanfarei Ciocârlia le-a asigurat popularitatea pe plan internațional. Toți membrii formației sunt romi, ea fiind recunoscută ca una dintre cele mai populare formații țigănești contemporane din Europa.

Cu peste 2.500 de concerte în 80 de țări, pe 5 continente, Fanfare Ciocârlia e una dintre cele mai apreciate formații românești în întreaga lume.

Fanfara Ciocârlia este cunoscută în principal datorită sunetului foarte vioi, rapid, plin de energie, cu ritmuri complexe și spirit alert, cu solo-uri executate în mod sacadat la clarinet, saxofon și trompetă, uneori cu mai mult de 200 de bătăi pe minut. Trupa mai este cunoscută și pentru talentul de a rearanja cântece celebre (Born To Be Wild, James Bond Theme, Caravan, Summertime) într-o manieră proprie. Fanfara Ciocârlia nu folosește niciodată partituri în concertele sale.