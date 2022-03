Când începe noul reality show al familiei Kardashian. Suma uriașă pe care o va încasa

Membrele familiei Kardashian-Jenner au devenit faimoase cu emisiunea „Keeping Up With the Kardashians”, care a avut premiera pe E! în 2007. Reality show-ul a devenit un fenomen cultural – făcându-le pe Kris Jenner și pe cele cinci fiice ale ei (le cunoașteți, de la cea mai mare la cea mai mică, Kourtney, Kim, Khloé, Kendall și Kylie) în moguli mass-media cu propriile lor imperii de afaceri, cu proiecte variind de la cosmetice la băuturi alcoolice.

În total, familia Kardashian a dominat atât cultura populară, cât și afacerile și se estimează că valorează mai mult de 5 miliarde de dolari. Dar în septembrie 2020, familia a decis să nu-și reînnoiască contractul cu E!, iar „Keeping Up” s-a încheiat în iunie anul trecut, după 20 de sezoane. Chiar și așa, cele șase femeie nu se opresc.

Se pare că familia Kardashian colectează un nou salariu incredibil de nouă cifre pentru viitorul lor reality show, care va fi lansat luna viitoare, pe 14 aprilie, pe Hulu, potrivit Variety. Show-ul se numește „The Kardashians”, o versiune premium și mai scumpă a „Keeping Up With the Kardashians. Streamerul va lansa două sezoane, 40 de episoade în total.

Vizual, „The Kardashians” este prezentat mai mult în stil documentar, cu deschideri de scene filmate deasupra capului cu drone. În stilul Kardashian, serialul dezbate subiecte din viața reală, inclusiv divorțul public al lui Kim cu Kanye West și noua ei relație cu Pete Davidson.

Se pare că cele șase femei Kardashian-Jenner câștigă sume formate din nouă cifre de la Hulu, aflat sub umbrela Disney. Streamerul nu a confirmat cifra, dar nu a negat că a oferit mulți bani pentru noua emisiune.