Când își lansează Meghan Markle propriul podcast pe platforma Spotify

Meghan Markle reia producția cu Spotify pentru primul ei serial de tip podcast. Serialul urmează să fie lansat în această vară, potrivit unui purtător de cuvânt al fundației Archewell.

Fosta ducesă va realiza podcasturi pentru platforma Spotify, cu care a semnat în urmă cu mai bine de un an și jumătate un contract de milioane de dolari.

Fundația Archewell a confirmat vestea, oferind câteva detalii despre proiectul lui Markle. „Suntem încurajați de dialogurile permanente pe care le-am avut cu Spotify și am lucrat îndeaproape, împreună, la realizarea acestui proiect. Am stabilit politici, practici și strategii menite să crească gradul de conștientizare a creatorilor de content. Încercăm să minimizăm, de asemenea, răspândirea dezinformării. Încurajăm transparența”, se arată în comunicatul oficial al fundației celor doi duci, potrivit Hello! Magazine.

Confirmarea vine la două luni după ce Meghan și Prințul Harry și-au exprimat îngrijorarea cu privire la dezinformarea Covid-19 pe Spotify, pe fondul protestelor tot mai mari din cauza emisiunii lui Joe Rogan.

Meghan și Harry, care locuiesc în Montecito, California, au anunțat pentru prima oară că vor pune la cale acest podcast în luna decembrie 2020. Atunci nu au oferit detalii amănunțite despre ce presupune acest proiect de anvergură. Cei doi au difuzat deja niște materiale speciale. Într-unul dintre ele, au prezentat câteva informații despre fiul lor, Archie.

Primul și singurul episod a prezentat o colecție de anecdote și povești personale de la oaspeți din întreaga lume, inclusiv oameni precum James Corden și Sir Elton John, în timp ce reflectau asupra anului și priveau spre un 2021 mai plin de speranță.

Al doilea episod arată cum cei doi, deși aveau un destin trasat în familia regală, au renunțat la totul, după doi ani de căsnicie.