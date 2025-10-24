CÂND S-AR FI DESPĂRȚIT CU ADEVĂRAT DAN ALEXA DE SOȚIA LUI

Ediția din 21 octombrie a show-ului Asia Express 2025 le-a oferit concurenților, dar și celor de acasă, un moment emoționant: vedetele au primit scrisori din partea celor dragi!

Un moment care a atras însă atenția a fost legat de numele lui Dan Alexa. Asta pentru că el nu a primit nicio scrisoare de la Andrada, femeia care încă îi era soție în momentul în care el era plecat pe tărâmul asiatic!

Gabriel Tamaș, partenerul de la Asia Express 2025 al lui Dan Alexa, a primit însă scrisoare de la soția lui, Ioana. „Scrisori…”, a spus Dan Alexa în momentul în care a primit un plic de la producție, semn că știa ce urmează.

„Dragă tata, îmi este foarte dor de tine și abia aștept să te întorci acasă. Știu că experiența Asia Express este una grea, dar și extraordinară. Eu sunt foarte mândră de tine că ai avut curajul să pleci în această aventură. Mă bucur că ai reușit să ieși din zona ta de confort. Ai fost mereu un exemplu pentru mine și, chiar dacă sunt momente dificile, nu uita că toți de aici te susținem”, a citit Dan Alexa.

Imediat, fostul fotbalist a dezvăluit și de la cine este scrisoarea primită: „Asta e Casiana, fiica cea mare… Mă opresc!”.

Apoi, antrenorul a deschis o altă scrisoare, care era scrisă de cealaltă fiică a lui, Antonia: „Dragă tata, îți scriu această scrisoare cu dor și dragoste. Știu că ești departe, trăind aventura Asia Express. Îmi lipsesc poveștile tale, dar știu că te vei întoarce acasă. Sunt atât de mândră de tine și pentru curajul și determinarea cu care ai înfruntat fiecare provocare”. „Chiar că e foarte emoționant… Nu mă așteptam și le mulțumesc mult! Sunt viața mea, sufletul meu și abia aștept să le văd. Să-i văd pe toți”, a spus Dan Alexa.

Astfel, mulți fani au tras concluzia că Dan Alexa și Andrada s-ar fi despărțit înainte ca sportivul să plece în show-ul de la Antena 1, chiar dacă pe deget pare că purta în continuare verigheta. Iar odată întors acasă, ei doar au oficializat divorțul! Asta după ce tânăra a fost surprinsă acasă la Alex Bodi, semn că a încercat să aibă o relație cu fostul soț al Biancăi Drăgușanu.

Sursa: Tabu.RO