CÂND ȘI UNDE VA AVEA LOC ÎNMORMÂNTAREA LUI FELIX BAUMGARTNER

Familia lui Felix Baumgartner a anunțat când și unde va avea loc înmormântarea sportivul, care a decedat joi, 17 iulie, la vârsta de doar 56 de ani, în urma unui incident cu parapanta.

După ce autopsia a fost finalizată, apropiații bărbatului au anunțat ce se va întâmpla cu trupul neînsuflețit al acestuia.

Felix Baumgartner urmează să fie condus pe ultimul drum. Familia acestuia a anunțat că ceremonia de înmormântare se va desfășura în liniște, fără camere de filmat, fără public și fără agitație, pentru a respecta memoria acestuia.

​Mai mult decât atât, nu vor fi organizate nici evenimente oficiale și nici ceremonii publice, iar accesul va fi limitat. Doar persoanele apropiate, însemnând membrii familiei și prietenii apropiați vor putea fi prezenți la slujba de înmormântare.

​Ceremonia va fi una simplă și restrânsă, exact așa cum Felix Baumgartner a ales să își trăiască viața. Deși era cunoscut pentru reușitele sale din punct de vedere profesional, fostul iubit al Mihaelei Rădulescu prefera să țină departe de ochii celor din jur aspectele personale ale vieții sale.

Sicriul cu trupul neînsuflețit al lui Felix Baumgartner va fi acoperit cu drapelul Austriei, țara natală a acestuia.

Mihaela Rădulescu a făcut publice imagini cu ultimul zbor al lui Felix Baumgartner.

„Timp de peste 12 ani am fost prezentă la fiecare decolare şi aterizare, de la paraşutism, parapantă, zboruri cu elicopterul, paramotor la spectacole de acrobaţie aeriană. Şi când nu am putut fi acolo pentru unele zboruri cu elicopterul, am avut codul WLC – „Wifey Landing Call”. Nu am ratat niciunul. Cu excepţia …acestuia. Felix Baumgartner se duce acasă acum, acolo sus, unde a fost cel mai fericit vreodată. Vă mulţumesc tuturor pentru sprijinul acordat şi pentru că i-aţi păstrat moştenirea unică la înălţime. Acest om a fost cu adevărat special, în atât de multe feluri, şi mă voi asigura că voi continua să-i spun povestea. Dar acum…., trebuie să mă confrunt cu şocul, durerea, răsăriturile de soare în care trebuie să fac doar o cafea, nu două”, a scris Mihaela Rădulescu pe X.

Sursa: Tabu.RO