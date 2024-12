Când va naște Cristina Cioran și ce decizie a luat în privința lui Alex Dobrescu

Cristina Cioran este însărcinată pentru a doua oară, iar la începutul anului viitor va aduce pe lume un băiețel.

Vedeta a luat pe toată lumea prin surprindere atunci când a dezvăluit că Alex Dobrescu este tatăl, deși între cei doi a exista și există un ordin de protecție, pe care chiar prezentatoarea Tv l-a cerut.

Cristina Cioran ar urma să devină mamă în luna februarie și speră că va putea duce sarcina până la termenul final, pentru că este una dificilă.

„Sper că în februarie. Ca să fie maxim termen, ar fi februarie, Doamne ajută să fie! Este băiețel! Nu este nicio relație, nu comunicăm, comunicăm doar prin terți.

E mai bine așa, eu am nevoie de foarte multă liniște, de foarte mult calm, nu a fost o perioadă ușoară absolut deloc și nu mă refer la scandaluri, cât mă refer la starea mea. Am decis așa, avem niște oameni prin care luăm legătura, avem niște terți. Eu îmi doresc să își refacă relația cu Ema, să își cunoască bebelușul și îmi doresc tare mult ca el să fie bine”, a declarat Cristina Cioran, potrivit Spynews.

„Dacă ar fi acceptat atunci că are o problemă, poate nu se ajungea unde s-a ajuns. Eu mă gândesc că dacă accepta atunci pe loc că este o problemă, mă lăsa în pace, măcar o lună. (…) Eu nu mi-am dorit copiii mei să crească fără ambii părinți, în niciun caz”, a mai spus vedeta.

„Am considerat că nu am niciun drept să stric această perioadă așa de frumoasă cu astfel de știri… Voi naște la 48, bunica cu bebeluș! Ce vină are acest copil că are doi părinți idioți? A fost o sarcină grea! Ema va avea un frățior pe care îl va chema Ioan!”, a declarat Cristina Cioran zilele trecute.

