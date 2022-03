Care este cea mai mare suferință a Reginei Elisabeta a II-a

Regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii nu și-a exprimat niciodată emoțiile în public. În afară de zâmbetul ocazional, monarhul în vârstă de 95 de ani suportă orice situație cu mult stoicism. Dar cei care lucrează îndeaproape cu regina știu exact cum să deducă atunci când ea nu este deloc mulțumită.

Totuși, „cei care o cunosc bine vorbesc despre simțul ei al umorului și despre cum este o persoană foarte optimistă și pozitivă”, spune Robert Hardman în biografia „Queen of Our Times: The Life of Queen Elizabeth II” („Regina vremurilor noastre: Viața Reginei Elisabeta a II-a”), ce va fi lansată la începutul lunii aprilie. În această carte, autorul abordează durerea personală a Reginei cauzată de destrămarea căsniciilor copiilor săi, Prințul Charles, Prințul Andrew și Prințesa Anne.

„Păstrând la exterior un stoicism caracteristic, discuțiile despre divorț au fost profund tulburătoare pentru Regină”, a scris Hardman în noua biografie, potrivit People. „Un alt fost membru din interiorul palatului își amintește că din când în când se puteau întrezări crâmpeie ale disperării sale”, adaugă autorul.

„O tulbura mai mult decât lăsa să se vadă”, a declarat un fost angajat din interiorul palatului pentru Hardman. „I-am spus ‘Se pare că se întâmplă peste tot. Este aproape o practică obișnuită’. Dar mi-a răspuns, cu tristețe și exasperare ‘Trei din patru!’. Nu ar trebui să subestimăm durerea prin care a trecut”, a dezvăluit sursa.

În ciuda suferinței interioare, Regina nu și-a pierdut cumpătul nici în 1992, care a fost numit „annus horribilis” pentru monarhul britanic. În acel an, o parte a Castelului Windsor a fost distrusă de un incendiu, căsniciile lui Charles, Anne și Andrew s-au destrămat, iar scandalurile din jurul Prințului Charles și Prințesei Diana nu păreau să se oprească.

„Nu îmi amintesc nicio ocazie în care să o văd și să nu exclame ‘Nu! Ce s-a mai întâmplat?’”, a declarat Charles Anson, fostul secretar de presă al Reginei. „Subiectul era uneori stânjenitor, dar i-a făcut față. Este o binecuvântare ca în astfel de situații să lucrezi pentru cineva care nu se lasă dărâmat”, a mărturisit fostul secretar de presă. „Nu își pierdea niciodată cumpătul, nu era niciodată irascibilă, întotdeauna stabilă”, a adăugat Anson.