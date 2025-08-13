CARE SUNT REGULILE EMISIUNII THE TICKET, NOUL TALENT SHOW DE LA ANTENA 1

Antena 1 lansează în această toamnă The Ticket, un nou show de televiziune care promite să redefinească standardele entertainmentului TV.

Produs de Mona Segall și echipa ei, The Ticket vine cu o miză reală pentru concurenți, care nu se rezumă doar la talent, ci la transformarea fiecărui moment într-un spectacol complet, cu emoție, energie și impact scenic.

Spre deosebire de formatele clasice de tip „talent show”, noul proiect mizează pe felul în care acesta este prezentat. Modul în care concurenții își pun în valoare talentul devine la fel de important — sau chiar mai important — decât aptitudinea în sine. Criteriile de jurizare pun accent pe expresivitate, autenticitate, creativitate și forță artistică.

Regulile jocului sunt simple, dar provocatoare: cei 100 de de oameni din public oferă prin intermediul unei aplicații bilete cu valoare reală. Astfel, fiecare moment artistic poate aduce câștiguri imediate, iar publicul devine nu doar martor, ci și partener direct în recunoașterea valorii. Mai exact, la finalul numărului, concurentul pleacă acasă cu suma oferită de cei din public. Juriul are însă ultimul cuvânt, căci la finalul fiecărui episod, cei 5 vor alege, dintre cei care au obținut peste 5000 Ron, numărul care va lupta în marea finală pentru premiul de 100.000 de Euro.

Un element esențial care diferențiază formatul este recompensa imediată: participanții pot câștiga bani pe loc, în funcție de reacția pe care o generează în sală și în fața juriului. Este un sistem care oferă recunoaștere instantă, valabilă în timp real: dacă momentul tău convinge, nu pleci acasă doar cu aplauze, ci și cu bani în buzunar. Publicul din sală devine un personaj în sine. În faza audițiilor, acesta validează financiar momentele care îl emoționează sau surprind, oferind bilete virtuale care se transformă în recompensă reală la finalul fiecărui episod. Astfel, sala devine o oglindă sinceră a publicului larg, oferind relevanță și autenticitate întregului proces. Rolul juriului de această dată este de a selecta finaliștii, câte unul din fiecare episod. Desigur, comentariile lor vis-à-vis de fiecare performance pus în scenă vor avea o greutate semnificativă și în deciziile luate ulterior de cei din sală.

În centrul show-ului se află un premiu uriaș de 100.000 de euro, care va fi câștigat în cadrul unei finale live. Drumul până acolo va depinde însă de capacitatea fiecărui concurent de a atrage publicul și juriul de partea lui.

Antena 1 a anuntat juriul complet al noului show de entertainment: Mihai Bendeac, Delia, Anca Dinicu, Micutzu și Maurice Munteanu. Prezentatori show-ului The Ticket sunt Cătălin Bordea și Nelu Cortea.

Sursa: Tabu.RO