Care sunt secretele siluetei Annei Lesko

La cei 41 de ani ai săi fermecătoarea solistă arată impecabil și cu siguranță că are o mulțime de secrete. Însă Anna Lesko este de parerare că nu are prea multe trucuri și că se comportă normal, fără să ține diete sau cure de slăbire. Așa că solista ne-a spus totul despre cum își menține silueta.

“Nu am niciun secret, crede-mă pe cuvânt. Sunt des întrebată, însă voi fi sinceră: când am poftă de ceva, mănânc. Nu pot spune că mă abțin de la multe lucruri, dar nu fac exces în domeniul dulciurilor. Spre exemplu, mănânc desert înainte de masă (poate tocmai ți-am spus un secret). Corpul se datorează și faptului că am făcut cândva dans și am făcut sport (mai puțin în ultima vreme din cauza pandemiei deoarece mă feresc să ies foarte mult din casă).

Sunt genul de persoană care are abonament la sală și merge, iar asta se simte. Când prind ocazia, mă reapuc, dar nu mă ține foarte mult pentru că ceva ajunge să-mi schimbe programul. Acum am aproape 1 an de când nu am făcut sport! Însă, sunt o persoană activă, am arderile foarte bune. Nu mănânc des carbohidrați, de vreun an am început să mai beau și câte o bere sau un pahar de vin. Acum am descoperit o bere nefiltrată și merge câteodată, când vreau să mă relaxez. Am o viață echilibrată, mănânc foarte mult verde, nu mănânc prăjit, copilului îi gătesc mâncare sănătoasă, nu combin carbohidrat cu proteină. Mi se întâmplă să mai am și eu mici scăpări, cum ar fi niște paste cu creveți!”, a povestit Anna Lesko.