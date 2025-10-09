Tabu
CARMEN GREBENIȘAN A DEZVĂLUIT PRIMELE IMAGINI CU BĂIEȚELUL EI ȘI NUMELE SPECIAL PE CARE I L-A ALES

by Andreea Damian
Carmen Grebenișan și partenerul ei, Cristian, au devenit în urmă cu câteva zile părinții unui băiețel.

Anunțul inițial a fost făcut de buna ei prietenă, Alina Ceușan, care a transmis un mesaj special pe rețelele de socializare.

„Îngerașul lui Carmen și Cristian este aici și nu putem fi mai fericiți de atât! Abia așteptăm să îl cunoaștem. Mama și bebelușul sunt foarte bine, se odihnesc zilele acestea”, a declarat Alina Ceușan, pe rețelele de socializare.

Carmen Grebenișan a născut la Constanța, pe 5 octombrie, la o clinică renumită, după ce a petrecut mai multe zile pe litoral, așteptând cu emoție momentul venirii pe lume a băiețelului.

Aceasta a dezvăluit și primele imagini cu băiețelul nou-născut. În ceea ce privește numele copilului, creatoarea de conținut și iubitul ei au ales prenumele Kadri, destul de rar întâlnit în România. 

Kadri este un nume cu dublă origine. Este de origine arabă, derivat din „Qadir”, care înseamnă „puternic”, „capabil” sau „destin”. Este un nume masculin comun în culturile turcă, albaneză și arabă, forma feminină fiind adesea Kadriye. În mod separat, în Estonia, Kadri este un nume feminin popular, adesea considerat un diminutiv al lui Katariina (Catherine), care înseamnă „pur”. În societatea contemporană, numele Kadri își păstrează asocierea cu puritatea și calitățile nobile. Este o alegere populară pentru părinții care doresc să transmită copiilor lor un sentiment de integritate morală și valori etice.

